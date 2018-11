Italia yhteisvaluutan häirikkönä

Pääministeri Juha Sipilä (kesk) arvioi toukokuussa, ettei Italian tulevalla populistihallituksella ole kovin paljon liikkumavaraa toteuttaa kohuttuja lupauksiaan. Sipilän mielestä Giuseppe Conten hallitus joutuu kohtaamaan taloudelliset realiteetit.

Pääministerin esittämää näkemystä esiintyi yhteisvaluuttaa käyttävissä euromaissa yleisesti. Se osoittautui sittenkin toiveajatteluksi. Italian populistinen hallitus ei piittaa ainakaan taloudellisista realiteeteista.

Lokakuussa kävi ensimmäisen kerran niin, että komissio käytti viitisen vuotta sitten saamaansa valtaa hylätä jäsenmaan seuraavan vuoden budjettiesityksen. EU:n parlamentin ja komission sopiman säännön mukaan Italian olisi tiistaihin mennessä pitänyt esittää komissiolle uusi versio ensi vuoden tulo- ja menoarvioksi.

Italian varapääministeri ja populistisen Viiden tähden liikkeen johtaja Luigi di Maio ilmoitti, ettei Italia muuta sen paremmin budjettia, sen tasetta kuin yltiömäisen toiveikkaita kasvuennusteitakaan. Ilmoitusta luonnehdittiin uhmakkaaksi, mutta yllättävä se ei ollut.

EU:n mahdollisuudet vastata uhmaan ovat rajalliset. On puhuttu yli kolmen miljardin euron sakosta, mutta sen hyödyllinen vaikutus 2 300 miljardin euron veloissa painiskelevan maan komentamiseksi vaikuttaa vähäpätöiseltä.

Italian hallituksen pyrkimys lunastaa vaalilupauksia on muille euromaille kiusallinen. Euroalueen säännöillä on tarkoitus pitää yhteisvaluutta vakaana ja uskottavana. Vakaus- ja kasvusopimuksessa on säännöt julkisen talouden kurinalaisuudesta.

Italia aikoo keventää rajusti verotusta, lisätä sosiaaliturvaa, nostaa eläkkeitä ja laskea eläkeikää. Käytännössä tarkoitus on syödä enemmän kuin tienata. Velkaa otetaan lisää sumeilematta.

Italian julkisesta velasta noin kaksi kolmasosaa on kotoperäistä ja siitä merkittävä siivu on velkakirjaostojen myötä peräisin Italian keskuspankista. Niinpä saapasmaan velkakriisillä voisi olla Euroopan keskuspankin kautta vaikutuksia muihin euromaihin.

Euromaiden valtiovarainministerit vaativat komissiota pysymään lujana. Ollaan kuitenkin uudessa ja tuntemattomassa tilanteessa. Komissio esitti jo Olli Rehnin (kesk) ollessa talouskomissaarina 2010 haluavansa ryhtyä tarkastamaan EU-maiden budjetteja. Ensi kerran komissio pääsi tarkastustöihin 2014.

Jälkikäteen voidaan kysyä, miksi komissio ei tuolloin vaatinut Italiaa muuttamaan vuoden 2015 budjettiaan. Silloinen pääministeri, demokraattista puoluetta johtanut Matteo Renzi esitteli omien sanojensa mukaan elvyttävän budjetin. Veroja kevennettiin 18 miljardin euron edestä ja alijäämää tehtiin 11 miljardia euroa.

ts.paakirjoitus@ts.fi