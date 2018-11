Brexit horjuttaa brittihallitusta

Sovinto on iso sana – ainakin, mitä tulee Britannian hallituksen päätökseen hyväksyä sopimusluonnos EU-eron ehdoista.

Vaivoin puserrettu ratkaisu johti torstaina neljän ministerin lähtöön hallituksesta. Etenkin brexit-ministeri Dominic Raabin ero horjuttaa vakavasti pääministeri Theresa Mayn hallitusta.

Kesän 2016 kansanäänestyksessä EU:ssa pysymistä kannattaneelle Maylle brexit-neuvottelut ovat olleet tuskien taivalta. Kovan linjan brexit-neuvottelijat Boris Johnson ja David Davies jättivät hallituksen jo kesällä. Mayn konservatiivipuolue on pahasti hajalla, kun osa kannattaa kovaa brexitiä, osa maltillisempaa ratkaisua ja osaa kaduttaa koko projekti.

Luonnos siirtynee Britannian parlamentin käsittelyyn joulukuun alussa. Parlamentin hyväksyntä on kiven takana, mutta paljon ehtii tapahtua sitä ennenkin. Hallitus sinnittelee toimintakykynsä ja uskottavuutensa rajoilla. Sekin on mahdollista, ettei May ole enää joulukuussa pääministeri.

Liki 600-sivuinen erosopimusluonnos on briteille kiusallista luettavaa. Raab totesi eroilmoituksessaan, että neuvottelutulos poikkeaa liiaksi kansalle annetuista lupauksista.

Entiset ja nykyiset ministerit joutuvatkin miettimään, onko vika sopimuksessa vai kansalle annetuissa katteettomissa lupauksissa.

Eronneet ministerit moittivat erityisesti Pohjois-Irlannin ja Irlannin rajajärjestelyistä saavutettua kompromissia. Rajamuodollisuuksien välttämiseksi Britannian nykyiset EU-velvoitteet jatkuvat siirtymäkauden ajan vähintään 2020 loppuun. Varajärjestelynä on tulliliiton jatkuminen pitempään, jos kovan rajan välttämisestä ei muuta kyetä sopimaan.

Kovan brexitin kannattajat pelkäävät, että Pohjois-Irlannin rajajärjestelyiden takia britit eivät pääse ikinä irti EU:sta.

Erosopimuksessa on muitakin kohtia, jotka voivat olla esteenä parlamentin hyväksynnälle. Luonnoksen mukaan EU-tuomioistuimen valta jatkuu Britanniassa siirtymäkauden ajan ja osin pitempäänkin. Siirtymäkautena EU-velvoitteita voi tulla lisää, mutta Britannia ei niistä pääse päättämään. Lähivuodet maahanmuutto jatkuu nykyisillä reunaehdoilla. Niin jatkuvat myös maksut EU:n yhteiseen kassaan.

Ero ilman sopimusta olisi huonoin vaihtoehto niin Britannialle kuin EU:lle Suomi mukaan lukien. Nyt esitetyllä sopimusluonnoksella vauriot jäisivät mahdollisimman pieniksi.

Työväenpuolueessa ja liberaalidemokraateissa on vankkaa kannatusta uudelle EU-äänestykselle ja brexitin perumiselle. Niin on Skotlannissakin.

Jos Britannia ajautuu ennenaikaisiin vaaleihin, uusi kansanäänestys ei ole mahdoton vaihtoehto. Jos hallitus pysyy pystyssä, työväenpuolue kallistunee Mayn pehmeän brexitin kannalle.

