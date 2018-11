Ruotsin hallitusratkaisu kaukana

Maltillisen kokoomuksen puheenjohtajan Ulf Kristerssonin yritys muodostaa Ruotsiin hallitus päättyi juuri niin kuin äänestystä edeltävinä päivinä ennakoitiin. Moderaattien ja kristillisdemokraattien hallitusyhteistyö kaatui valtiopäivillä äänin 195–154.

Kolmantena puolueena Kristerssonia tukivat ruotsidemokraatit. Sosiaalidemokraatit, vasemmistopuolue, ympäristöpuolue, keskusta ja liberaalit äänestivät vastaan.

Punavihreän blokin linja tiedettiin ennalta. Jos heti vaalien jälkeen olisi sanottu, etteivät keskusta ja liberaalit tue porvariallianssin yhteisen pääministeriehdokkaan yritystä hallituksen muodostamiseksi, epäuskoisten joukko olisi ollut suuri.

Ratkaisijan paikalla olivat ruotsidemokraatit. Keskusta ja liberaalit arvioivat, että ehdotettu hallitusyhteistyö tukeutuisi maahanmuuttovastaisiin ja äärioikeistoa edustaviin ruotsidemokraatteihin. Ruotsidemokraatit antoivat ymmärtää saavansa puumerkkinsä Kristerssonin hallituksen ohjelmaan.

Porvariallianssin hajoaminen oli Kristerssonille arvovaltatappio. Moderaattien ja kristillisdemokraattien yhteistyön arkkitehdit odottivat, että muut porvaripuolueet protestoisivat korkeintaan tyhjää äänestämällä.

Liberaalien johtaja Jan Björklund puolusti ratkaisuaan Euroopassa nousussa olevalla oikeistolaisella nationalismilla. Ruotsidemokraattien tukema hallitusyhteistyö olisi ollut väärä signaali ja vastoin vaalilupauksia.

Lähiviikot näyttävät, miten syvän jäljen porvariallianssin hajoaminen puolueiden välille jättää. Torstaiksi koolle kutsutut valtiopäiväpuolueiden puheenjohtajat tuskin löytävät nopeaa ulospääsyä umpikujasta.

Uudet vaalit alkavat näyttää päivä päivältä todennäköisemmiltä. Nekään eivät välttämättä hallituksen muodostamista helpota. Mielipidemittausten mukaan poliittiset voimasuhteet eivät ole syyskuusta muuttuneet.

Valtiopäivillä pääministeristä voidaan äänestää neljä kertaa. Jäljellä on kolme yritystä. Jos ne eivät tuota tulosta, vaalit on järjestettävä kolmen kuukauden kuluessa.

Sitä ennen on vielä muutama vaihtoehto testaamatta. Yksi mahdollisuus on kokeilla blokkirajan ylittämistä, mitä Ruotsissa on pidetty varalla lähinnä kriisiaikoja varten. Saksan ja Suomen esimerkit todistavat, että se on käypä ratkaisu muulloinkin.

Vähemmistöhallitus kaatunee blokkirajan yli tulevan tuen puutteeseen ja ruotsidemokraattien menestykseen.

Sekin on mahdollista, että pääministeriehdokasta haetaan pienestä porvarillisesta puolueesta. Vaihtoehtona olisi keskustan puheenjohtaja Annie Lööf. Enemmistöhallitusta ei tälläkään konstilla muodostuisi. Porvariallianssin hajoaminen saattoi viedä vaihtoehdolta elintilan.

