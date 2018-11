Päihdetyön resurssit turvattava

Tiedot nuorten alkoholinkäytön vähenemisestä on otettu mielihyvällä vastaan niin kodeissa, kouluissa kuin sosiaali- ja terveydenhuollossakin. Alkoholin väärinkäytön haitat ovat kiistattomia. Positiivisesti tulkittuna viesti haitoista ja terveysriskeistä alkaa mennä perille – etenkin nuorten keskuudessa.

Aihepiiriin on toinenkin, edellistä huolestuttavampi näkökulma. Osalla nuorista keskiolut on vaihtunut kannabikseen, jota nuorten on paikoin helpompi saada käsiinsä kuin alkoholia (TS 3. ja 11.11.).

Poliisi ja päihdehoito pelkäävät, että kannabiksen jälkeen seuraava vakava ongelmavyyhti tulee ekstaasista. Sen saatavuus on Turun seudullakin helpottunut. Hajuttomasta tabletista kiinni jäämisen riski on kannabiksen käyttöön verrattuna pienempi.

Subutex ja amfetamiini ovat nekin korvaneet alkoholia. Osalla nuorista samaa asiaa ajavat rauhoittavat ja kipulääkkeet, pienellä osalla kaikki yhdessä. Poliisin mukaan kokaiinikauppiaatkin ovat tarjoamassa näytepakkauksia.

Vuoden takaisessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kyselyssä havahduttiin huumeiden saatavuuden helppouteen. Turun seudulla kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisista noin 40 prosenttia piti huumeiden hankkimista helppona. Luvut ovat korkeita, vaikka osa vastauksista perustuisikin huhuihin tai oletuksiin.

Tutkimuksen mukaan Turun seudun yläkoulujen samasta ikäluokasta kokeilijoiden määrä on 6–9 prosenttia.

Huumeongelmaa on helppo hahmottaa vaikkapa siten, ettei Turussa ole yhtään yläkoulua, jossa ei olisi huumeita käyttäviä oppilaita. Jokaisessa luokassa on oppilas, joka on tavalla tai toisella ollut tekemisissä huumeiden kanssa (TS 3.11.).

Kannabiksen suosion kasvua on selitetty sillä, että sitä pidetään vaarattomana tai ainakin alkoholia riskittömämpänä.

Päihdetyöntekijät eivät väitettä kannabiksen vaarattomuudesta hyväksy. Nykyisin tarjolla olevan aineen käytön yhteyksiä mielenterveyden häiriöihin ei ole syytä epäillä.

Alkoholi ja huumeet eivät ole sikälikään vertailukelpoisia, että huumeiden välittämisessä kyse on aina rikollisuudesta, usein jopa järjestäytyneestä rikollisuudesta.

Etsivä nuorisotyö, sosiaali- ja terveysviranomaiset, koulut, poliisi ja erilaiset järjestöt tekevät arvokasta työtä nuorten huumeongelmien kartoittamiseksi ja ehkäisemiseksi. Työhön vaadittavat resurssit on syytä turvata, sillä ongelmien hoitamatta jättäminen ja niihin puuttumisen laiminlyönti tulevat moninkertaisen kalliiksi.

Huumeiden vaaroista ja huumeongelmasta kertomisen keskeinen vastuu on kodeilla. Jokainen lapsi tai nuori voi joutua väärään aikaan väärään paikkaan ja väärään seuraan. Pelottelua ei tarvita, asiallinen informaatio riittää.

