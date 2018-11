Kiinasta ostamisessa omat riskinsä

Kiinalaisten verkkokauppojen suosio on ympäri maailman kasvanut kovalla vauhdilla. Suomi on pysynyt tässä kansainvälisessä kehityksessä mukana. Postialan kansainvälisen järjestön IPC:n kyselytutkimuksen mukaan viime vuonna joka kolmas suomalaisista vastaajista oli viimeksi tilannut tavaraa juuri Kiinasta.

Länsinaapurissa ostointo on vielä voimallisempaa. Yli 40 prosenttia ruotsalaisista kertoi tehneensä viimeisimmän tilauksensa Kiinasta.

Postin laskelmien mukaan Suomeen tuli viime vuonna 15 miljoonaa pakettia Kiinasta.

Kasvu näyttää kuitenkin pysähtyneen. Postista kerrotaan epävirallisena tietona, että lähetysten määrä on pysytellyt viime vuoden tasolla.

Kaupan liitossa asiaan suhtaudutaan niin pidättyvästi kuin edunvalvontajärjestön pitääkin. Liiton johtava asiantuntija Janne Koivisto sanoo ykskantaan, ettei tee yhden vuoden perusteella mitään olettamuksia siitä, että trendi olisi jotenkin muuttunut (TS 9.11.).

Kaupan liitto on vaatinut valtiovaltaa poistamaan Kiinalta verkkokaupan kilpailua vääristävät edut. Toinen on arvonlisäverottomuus, joka koskee alle 22 euron tilauksia Kiinasta. Toinen on Maailman postiliiton yleissopimus, jonka perusteella Kiinasta lähtevällä kirjepostilla on normaalia halvemmat tariffit. Kiinan maksuja on tälle vuodelle tosin hieman korotettu.

Posti kertoo, etteivät Kiinasta tulevien lähetysten postimaksut vastaa jakelun kustannuksia. Tappiota tulee kuulemma muutama miljoona euroa vuodessa.

Kaupan rajoittamiseen pitää suhtautua varauksella. Suomelle vapaa maailmankauppa on elintärkeä. Rajoitukset esimerkiksi kansainvälisten pakotteiden kautta on meillä havaittu haitallisiksi.

Etujemme vastaisia ovat myös kohtuuttomat kilpailuedut, joita Kiinan verkkokauppa menestyksellä hyödyntää. Valtaosa eduista syntyy Kiinan rajojen sisäpuolella, joten niille ei Suomesta käsin voida mitään. Tällaisia ovat halpa työvoima ja tuoteväärennösten häikäilemätön käyttö.

Suomalaiselle kuluttajalle halpa hinta on houkutin, mutta niin sanottuun halpaan emme mene monta kertaa. On mahdollista, että verkko-ostot Kiinasta ovat hyytyneet, kun tämän tästä on saatu tietoa ostettujen tuotteiden heikosta laadusta.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on joutunut varoittamaan kansalaisia siitä, että kiinalaisissa tuotteissa on laadun heikkouksien lisäksi aivan liian usein suoranaisia puutteita turvallisuudessa.

Varsinkin joulun alla kuluttaja voi kokea karvaan pettymyksen tilattuaan erittäin edullisesti tuotteen, joka saavuttuaan on väärän kokoinen, värinen ja muutenkin erilainen kuin tilauksen mukaan piti olla.

