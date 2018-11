Sote etenee kivikkoisella tiellään

Sote-uudistus otti askeleen eteenpäin, kun eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta sai keskiviikkona valmiiksi mietintönsä uudistusta koskevista lakiesityksistä. Mietinnön eteen valiokunnassa tehtiin töitä huhtikuusta lähtien ja valmista piti tulla syyskuun loppuun mennessä.

Viivästys oli kuitenkin odotettu ja lakipaketin laajuuteen nähden ymmärrettävä. Kolmen mietintöluonnoksen nippu menee seuraavaksi takaisin perustuslakivaliokunnan pohdittavaksi. Sen on otettava kantaa muun muassa siihen, ovatko lakiluonnokseen tehdyt muutokset valinnanvapauden aikataulusta ja maakuntien rahoituksesta riittäviä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan työtä varjostivat pitkin kesää poliittiset intohimot. Ne kumpusivat hallituksen halusta saada vuosisadan uudistukseksi kutsuttu paketti eteenpäin tavoitellussa aikataulussa ja opposition pyrkimyksestä painaa jarrua.

Heinäkuussa tilanne huipentui, kun valiokunnassa istuvat keskustan ja sinisten edustajat jättivät eduskunnan puhemiesneuvostolle kantelun valiokunnan puheenjohtajasta Krista Kiurusta (sd). Viivyttelystä ei suoraan puhuttu, mutta sitä tarkoitettiin.

Sote-uudistuksen kivikkoinen tie on tulevaisuudessa poliittisen historian tutkijoille antoisa ja ilmeisen käytetty aihe. Mielenkiintoinen tarkastelukulma voi jättimäisen muutoksen kohdalla olla valmistelun politisoituminen.

Paljon puhuttu poliittinen ohjaus on ulottunut pykälien tasolle. Asiantuntijoiden sanomisten ei ole annettu vaikuttaa linjauksiin, joista osa on syntynyt poliittisten kompromissien kautta. Käytetyin esimerkki tästä on keskustan vaatima maakuntahallinto ja kokoomukselle välttämätön valinnanvapaus eli yksityisten yritysten pääsy perusterveydenhuollon markkinoille.

Perustuslakivaliokunnan ennustetaan käyttävän neljästä kuuteen viikkoa, kun se käsittelee mietintöjä maakuntalaista, valinnanvapauslaista sekä palveluiden tuottajien asemaa koskevasta laista. Paketti palaa sen jälkeen sosiaali- ja terveysvaliokuntaan toisen mietinnön antamista varten. Vasta sitten lakiesitykset annetaan eduskunnalle.

Vaikuttaa vahvasti siltä, ettei eduskunta pääse äänestämään sotesta tämän vuoden puolella. Takaraja on maaliskuussa, jolloin nykyisen eduskunnan kausi päätyy. Varmana voidaan pitää maakuntavaalien siirtymistä ensi vuoden syksyyn, sillä oikeuskanslerin linjauksen mukaan lakien hyväksymisen ja vaalien väliin pitää jättää puoli vuotta.

Maakunnissa uudistuksen käytännön järjestelyjä valmistelemaan palkatut joutuvat valitettavasti olemaan tyhjän panttina, kunnes muutoslait valmistuvat. Kunnissa odottelu koetaan harmilliseksi, kun epävarmuus estää tarpeellisten päätösten tekemisen.

ts.paakirjoitus@ts.fi