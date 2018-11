Katolinen konservatiivi komissiokisaan

Euroopan kansanpuolueen (EPP) kärkiehdokas seuraavaksi EU:n komission puheenjohtajaksi on saksalainen Manfred Weber. Weber kukisti Helsingissä vastaehdokkaansa Suomen Alexander Stubbin (kok) torstaina selvin äänin: 492-127.

Valinta tosin oli selvä etukäteen, sillä ennakkosuosikilla oli monien EPP-ryhmien johtajien julkinen tuki. Stubb oli asettanut toivonsa kovan kampanjoinnin ohella suljettuun lippuäänestykseen.

Stubbin tavoin vuonna 2004 europarlamenttiin valittu Weber on siitä lähtien ollut EU-edustaja. Hän on EPP:n ryhmän puheenjohtaja, joka haluaa toimia sillanrakentajana. 46-vuotias kristillisdemokraatti on katolinen konservatiivi, joka korostaa perinteisiä perhearvoja ja kristillisyyttä.

Weber on vahvoilla komission puheenjohtajaksi, jos EPP pysyy toukokuun vaalien jälkeen parlamentin suurimpana ryhmänä. Keskusta-oikeistolaiseen EPP:hen kuuluu 77 puoluetta ja kumppanipuoluetta 41 maasta, Suomesta kokoomus ja kristillisdemokraatit.

EPP:n kokouksessa Helsingissä ensi kevään vaaliteemoja hioi koko EU-eliitti: liittokansleri Angela Merkel, komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk ja brexit-neuvottelija Michel Barnier.

EPP:llä on hallussaan komission puheenjohtajuuden ohella Eurooppa-neuvoston sekä Euroopan parlamentin johtopaikat. Suurimman oikeudella ryhmä on saanut näkemyksensä esiin ja määrittänyt unionin suuntaa.

EPP:lle tärkeitä ovat vapaakaupan, sisämarkkinoiden ja sisäisen turvallisuuden kysymykset sekä eurooppalainen puolustusyhteistyö. Keskeistä on löytää yhteisiä ratkaisuja maahanmuuttokysymykseen. EPP:n ryhmään kuuluva Unkarin Fidesz-puolue on puheenjohtajansa, maan pääministerin Viktor Orbánin johdolla sulkenut rajoja turvapaikanhakijoilta ja rajoittanut räikeästi sananvapautta.

Tämän pitäisi yhteisiä eurooppalaisia arvoja korostavassa EPP-ryhmässä olla tuomittavaa. Toistaiseksi ääriliikkeistä ja populismista huolestunut Weber ei ole näyttänyt Fideszille ovea.

Merkillepantavaa on Weberin näkemys, että EU:ssa enemmän asioita pitäisi voida ratkaista enemmistöpäätöksillä. Nykyinen vaade kaikkien jäsenmaiden yksimielisyydestä estää ratkaisujen tekoa.

Stubbin yritys lässähti 20 prosenttiin, mutta kärkiehdokaskampanjalla hän lisäsi tunnettuuttaan eurooppalaisten päättäjien piirissä. Yllättävintä oli tyytyminen kohteliaaseen keskusteluun todellisen väittelyn sijaan Stubbin päästyä haastamaan Weberin keskiviikkona.

Euroopan Investointipankin varapääjohtajana työskentelevä Stubb ei tappion jälkeen myöntänyt kiinnostusta johonkin muuhun EU:n huipputehtävään. Kansallinen politiikka sen sijaan on hänen mukaansa lopullisesti ohi.

ts.paakirjoitus@ts.fi