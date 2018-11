Kolmikanta voi vaihteeksi hyvin

Puheet kolmikannan kuolemasta ovat liioiteltuja. Mitä pidemmälle hallituskausi on edennyt ja mitä lähempänä eduskuntavaalit ovat, sitä paremmassa hapessa hallituksen, työntekijäjärjestöjen ja työnantajien sopimisjärjestelmä tuntuu olevan.

Sattumaa tai ei, parlamentaaristen päätöksentekijöiden ja työntekijäjärjestöjen suhteet ovat olleet kireällä etenkin keskustajohtoisten hallitusten aikana. Pääministeri Matti Vanhasen (kesk) Rukan lumilla 2009 kehittelemä eläkeikämalli sai palkansaajajärjestöt ja -liitot takajaloilleen. Lopulta eläkeuudistus valmisteltiin kolmikantaisesti.

Tällä hallituskaudella pääministeri Juha Sipilän (kesk) johdolla ajettu kilpailukykysopimus pakkolakisuunnitelmineen tulehdutti hallituksen ja palkansaajien välit. Kiky-kiista sovittiin, mutta sama tilanne oli edessä, kun hallitus ryhtyi valmistelemaan työllisyyskynnyksen madaltamista eli irtisanomisten helpottamista pienissä yrityksissä. Työtaisteluihin johtanut konflikti ratkaistiin lopulta hallituksen vastaantulolla – ja kolmikannalla.

Kiistelyiden historiassa on muisteltu Atlantin syvänteeseen upotettua keskustan työreformiakin.

Jälkikäteen on todettu, että eläkeuudistus ja kilpailukykysopimus tulivat tarpeeseen. Työreformista valtaosa on toteutettu.

Enemmän kuin sisällöstä uudistusten kohtalo on ollut kiinni toteutustavasta. Työmarkkinajärjestöjen kuulemista on kolmikannan perinteessä pidetty pyhänä.

Toisinaan on käynyt niin, että hallitus on tuskastunut työmarkkinajärjestöjen kyvyttömyyteen tehdä päätöksiä ja lähtenyt yksinään viemään lakeja eteenpäin. Esimerkkejä on myös siitä, että hallituksen kiistellessä järjestöt ovat ottaneet vetovastuun.

Kolmikanta on toiminut monissa asioissa vastuullisesti. Silloin, kun korporaatioiden edunvalvonta menee kansantalouden ja yhteisvastuun edelle, hallituksen on pidettävä puolensa. Vastuu lakien säätämisestä kuuluu hallitukselle ja viime kädessä eduskunnalle.

Irtisanomisia pienissä yrityksissä koskevan lain perusteluiden kolmikantainen valmistelu saatiin päätökseen maanantaina. Jälkikäteen voi kysyä, olisiko järjestöjä kannattanut kuulla tarkemmin jo aikaisemmin, koska kiista ratkesi varsin vaivattomasti.

Samalla hallitus siirsi kolmikantaiseen valmisteluun yhteistoimintalain uudistamisen. Ratkaisu oli osa irtisanomissopuun kuuluvaa vastaantuloa.

Irtisanomislaiksi muuttuneen yt-lain uudistaminen tulee tarpeeseen. Yrityksissä yhteistoiminnan muodoille on kasvavaa kysyntää.

Vastaavasti osaksi työsopimuslakia siirrettävässä irtisanomismenettelyssä on täsmennettävää. Suomessa kynnys tuotannollisiin ja taloudellisiin syihin perustuviin irtisanomisiin on kansainvälisesti matala.

