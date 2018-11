Vihreät turvaavat kokemukseen

Jos Touko Aallon puheenjohtajuuden jääminen runsaan vuoden mittaiseksi oli vihreiden politiikan seuraajille yllätys, sitä ei ollut Aallon seuraajan valinta jäljellä olevaksi puheenjohtajakaudeksi – ei ainakaan puoluevaltuuskunnan kokousta edeltävien päivien tapahtumien jälkeen.

Eduskunta- ja eurovaaleihin vihreät johtaa kaksinkertainen presidenttiehdokas, entinen ministeri ja puolueen puheenjohtaja vuosilta 1993–1995 Pekka Haavisto. Hän voitti puoluevaltuuskunnan äänestyksessä kolmannen kauden kansanedustajan Outi Alanko-Kahiluodon luvuin 40–1.

Aallon luopumisilmoitusta ja siitä aiheutunutta hämmennystä seurasi sarja kiitos ei -ilmoituksia alkaen puheenjohtajan tehtäviä hoitaneesta Maria Ohisalosta. Samanlaiseen ratkaisuun päätyi myös ex-puheenjohtaja Ville Niinistö sekä joukko nykyisiä ja entisiä eturivin kansanedustajia.

Ex-puheenjohtaja Osmo Soininvaara totesi vihreiden ongelmaksi lahjakkuuksien ylitarjonnan, josta riittäisi pari fiksua lainaksi muillekin puolueille (HS 3.11.). Puheenjohtajavaalissa kykyjen runsaus ei ongelmaksi noussut.

Haavisto ei aio olla ensi kesän puoluekokouksessa ehdolla puheenjohtajaksi. Kyse on pätkäkaudesta, jonka tärkeimpinä etappeina ovat huhtikuun eduskuntavaalit, hallitusneuvottelut ja touko–kesäkuun vaihteen Euroopan parlamentin vaalit. Nuorennusleikkauksen aika tulee – jos tulee – myöhemmin.

Haaviston tavoitteet ovat kunnianhimoisia: edustus niihin vaalipiireihin, joissa sitä ei nykyään ole, lisäpaikka kaikissa vaalipiireissä ja sitä kautta kolmen suuren joukkoon.

Kun muillakin puolueilla on samanlaisia tavoitteita, pettyneiden leegio on yhtä suuri kuin edellisissäkin vaaleissa.

Nykyisillä suosiokäyrillä ei vihreiden kannata vielä skoolailla. Viime kesän yli 17 prosentin huippuluvuista kannatus on luisunut 12 prosentin tuntumaan. Toki sekin on enemmän kuin viime eduskuntavaleissa.

Sekin on hyvä muistaa, että vihreillä on aina ollut suuria vaikeuksia gallup-suosion realisoimisessa.

Haavisto on onnistunut presidentinvaaleissa. Julkisissa esiintymisissä hän on korostetun sovinnollinen. Ominaisuudesta on hyötyä hallitusneuvotteluissa, jos äänisaalis sinne saakka kantaa.

Vihreät turvaavat kokemukseen. Laskevan kannatuksen oloissa uudet ja valtakunnallisesti tuntemattomat kasvot olisivat olleet riski niin puolueelle kuin ehdokkaalle. Haaviston ympärillä puolueen yhtenäisyydestäkään ei tarvitse niin paljon keskustella.

Pätkäpuheenjohtajuudessa onnistuminen on Haavistolle meriitti, jos hän päättäisi kolmannen kerran tavoitella presidenttiehdokkuutta. Päivänpolitiikassa ryvettyminen ja epäonnistuminen sinetöisivät ehdokkuudet kahteen.

