EU:n kriisirahastoa vahvistettava

Kymmenen EU-maan valtiovarainministerit ovat jättäneet kannanoton Euroopan vakausmekanismin (EVM) vahvistamiseksi. Menettely ei ole unionissa tavanomainen. Varsinaisesti sen takana on itseään Hansa-ryhmäksi kutsuva kahdeksan maan yhteisesiintyminen. Hollanti, Irlanti, Latvia, Liettua, Ruotsi, Suomi Tanska ja Viro saivat rintamaansa nyt Tshekin ja Slovakian.

EVM eli epävirallisemmin Euroopan pysyvä kriisirahasto perustettiin kuutisen vuotta sitten euroalueen maiden keskinäisellä sopimuksella. Kesällä 2013 sovittiin pankkitukea koskevasta rajauksesta. Sopimuksen mukaan vakausmekanismin 500 miljardin euron potista pankkien tukemiseen saa käyttää enintään 60 miljardia. Täsmennys oli tarpeen, sillä alun perin kriisirahasto perustettiin pelastamaan vaikeuksissa olevia jäsenmaita.

EVM on ikään kuin jäsenmaan viimeinen turva, mutta kriisiavun saaminen siltä ei ole itsestään selvää. Tukea tulee, jos se katsotaan välttämättömäksi euroalueen ja sen jäsenmaiden vakauden kannalta.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok) kertoi kannanoton sisällöstä kolumnissaan ministeriön verkkosivuilla perjantaina. Hänen mukaansa ensisijainen vastuu omasta talouspolitiikasta ja sen seurauksista on jäsenmaalla. Rahoitustukea voidaan antaa vain tiukkaa ehdollisuutta vastaan.

Hansa-ryhmän esityksen toteuttaminen tuo jäsenmaiden velkojat keskeisesti mukaan vakauttamiseen, niin kuin pitääkin. Tukea annetaan vain jäsenmaalle, jonka velka on kestävällä tasolla. Ellei ole, se tulee järjestellä kestäväksi.

Käytännössä tämä merkitsee, että velkojien on yhteistuumin esimerkiksi pidennettävä laina-aikaa, alennettava korkoa tai jopa tingittävä velan pääomasta.

Komissio ja Ranska ovat kannattaneet vakausmekanismin ottamista unionin lainsäädännön piiriin. Näin pysyvä kriisirahasto olisi talouspolitiikan väline ja luotottaja. Orpo toteaa, että Hansa-ryhmän mielestä EVM on nimenomaan kriisien hallintaa varten.

Kyse on myös siitä, että nykyään komission virkamiesten asema jäsenmaiden taloudellisen aseman arvioinnissa on vahva. He ajattelevat virkansa puolesta unionin yhtenäisyyttä. Hansa-ryhmä esittää arvioinnin vastuuta EVM:n pääjohtajalle, jonka tehtävä on puolustaa jäsenmaiden etuja. Kriisimaan talouden selvittämisen jälkeen päätös tehtäisiin valtiovarainministerien neuvostossa.

Hansa-maiden kannanoton voi nähdä painavana viestinä Ranskalle ja Saksalle tilanteessa, kun Britannian ero muuttaa myös taloudellisen kriisinhallinnan ympäristöä unionissa. Saksa lienee valmis tukemaan unionin vakaina pidettyjen jäsenmaiden näkemystä. Se ei kuitenkaan halua säröjä vahvalle suhteelleen Ranskan kanssa EU:n linjanvetäjänä.

