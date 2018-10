Suomi keikkuu suhdannehuipulla

Isoja tilauksia, massiivisia rekrytointeja ja vähenevää työttömyyttä koskevien uutisten lomaan on pikku hiljaa ilmaantunut suhdannekäänteestä varoittelevia ja muistuttavia viestejä.

Vuonna 2015 hitaana alkanut bruttokansantuotteen kasvu on voimistunut näihin päiviin saakka. Tälle vuodelle valtiovarainministeriö ennakoi vielä kolmen prosentin kasvua. Ensi vuonna kasvu hidastuu 1,7 prosenttiin. Osa ennustelaitoksista on ministeriötä optimistisempia.

Suomi lähti kasvuun kilpailijamaita myöhemmin. Kyse on pitkälti teollisuuden rakenteesta, sillä investointitavaroiden kysyntä on myöhäsyntyistä.

Pitkään matalalla olleet korot ovat vauhdittaneet talouskasvua. Lähivuosina Suomikin voi olla mielenkiintoisessa tilanteessa, kun korot lähtevät nousuun hidastuvan talouskasvun ympäristössä.

Keskiviikkona julkistettu Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannebarometri kertoo sekin utuisista näkymistä. Yritysten odotukset ovat heikentyneet ja epävarmuus lisääntynyt.

EK:n mukaan synkkyyteen ei ole silti aihetta. Nopeaa käännettä heikompaan ei ole näköpiirissä. Pääosin suhdanneodotukset ovat ennallaan, mutta rakentamisessa tahti hiipuu. Alueelliset erot ovat siinäkin suuria.

Viime viikolla julkistettu Teknologiateollisuuden ennuste kertoo yritysten liikevaihdon kasvusta. Uusien tilausten arvo ei alalla ole enää alkuvuoden jälkeen kasvanut. Tarjouspyynnötkin ovat harventuneet. Meriteollisuuden tilaukset heiluttelevat alan tilastoja.

Kasvunäkymien varjot tulevat muualta Euroopasta, Yhdysvalloista ja Kiinasta. Euroalueen talous kasvoi heinä–syyskuussa vain 0,2 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä. Vientivetoiselle Suomelle euroalueen tilapäinenkin hyytyminen on huolestuttavaa.

Euroaluetta painaa etenkin Italian tilanne. Hallituksen velkavetoiset ja populistiset lupaukset verojen keventämisestä, kansalaispalkasta ja eläkeiän laskemisesta yhdistettynä heikohkoon talouskasvuun ovat hermostuttaneet markkinoita.

Myös Yhdysvaltain ja Kiinan mahdollinen kauppasota olisi myrkkyä globaalille taloudelle ja sitä kautta Suomelle.

Maailmalta tuleviin uhkiin Suomi ei juuri voi vaikuttaa, kotoisiin voi. Ammattityövoiman saannissa suomalaisyrityksillä on yhä kasvavia ongelmia. Kaikkien Ely-keskusten alueilla on yhtä aikaa työvoimapulaa ja pitkäaikaistyöttömyyttä. Ammatti- ja työvoimakoulutuksessa on paljon tekemätöntä työtä, samoin työperäisessä maahanmuutossa.

Yhtä olennaista on pitää huolta kilpailukyvystä ja työmarkkinarauhasta. Kotoisilla toimilla kasvun jatkumisen edellytykset on helppo tärvellä. Hyvinvointivaltion palveluiden ylläpito vaatii kunnianhimoisempaa työllisyysastetta.

ts.paakirjoitus@ts.fi