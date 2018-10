Nato-harjoitukset ovat jo rutiinia

Suomi ja Ruotsi ovat niin lähellä Natoa kuin ilman jäsenyyssopimusta voi olla. Jäsenyydestä maat erottaa Naton viides artikla, jossa puolustusliitto katsoo aseellisen hyökkäyksen yhtä jäsenmaata kohtaan olevan hyökkäys koko puolustusliittoa vastaan.

Suomi ja Ruotsi ovat Naton edistyneitä kumppaneita. Ne ovat allekirjoittaneet niin sanotun isäntämaasopimuksen. Aseistuksessa, johtamisjärjestelmissä ja harjoittelussa Nato-yhteensopivuus on ollut avainsana jo pitkään.

Viidennen artiklan kautta Suomen ja Ruotsin Nato-suhdetta voi tarkastella myös vastakkaisesta näkökulmasta. Pohjoismaiset naapurukset ovat jäsenyydestä varsin kaukana.

Norjassa meneillään oleva suursotaharjoitus Trident Juncture 2018 kertoo paljon Suomen ja Ruotsin yhteistyöstä Naton kanssa. Osallistuminen kertoo myös puolustus- ja turvallisuuspoliittisesta realismista.

Vaikka kyseessä on Naton suurin sotaharjoitus sitten kylmän sodan vuosien, poliittiset intohimot ovat pysyneet aisoissa. Vielä alkuvuodesta 2015 muutaman Hornetin osallistuminen Pohjolan ja Baltian Nato-johtoisiin harjoituksiin nostatti keskustelua Nato-vyörytyksestä.

Norjassa ja Norjanmerellä käytävään harjoitukseen osallistuu noin 50 000 sotilasta 32 maasta. Osallistujista Suomi ja Ruotsi ovat sotilaallisesti liittoutumattomia.

Suomesta on mukana noin 600 sotilasta kaikista puolustushaaroista. Samaan aikaan Itämeren alueella on käynnissä Northern Coasts 18-harjoitus, jossa on mukana noin 1 800 suomalaista sotilasta.

Puolustusvoimat on harjoitellut Nato-kumppanien kanssa pitkään. Se, että meneillään olevassa harjoituksessa Suomi on mukana kattavammin kuin koskaan, ei ole enää erityisen ihmetyksen aihe. Harjoittelusta on tullut rutiinia.

Norjassa harjoitellaan Naton viidennen artiklan mukaista puolustusta eli hyökkäyksen kohteeksi joutuneen maan avustamista.

Venäjä järjesti syyskuussa suurimman sotaharjoituksensa 40 vuoteen. Vostok 2018 -harjoitukseen osallistui noin 300 000 sotilasta. Vuosi sitten sitä edelsi 150 000 sotilaan Zapad. Zapad on yhtä kuin länsi, vostok yhtä kuin itä.

Naton suursotaharjoitus ei ole jäänyt Venäjältä noteeraamatta. Venäjä ilmoitti juuri ennen harjoituksen alkua laivastonsa harjoittelevan osittain samaan aikaan ja samalla kansainvälisellä merialueella. Ilmoitus oli näpäytys Natolle. Osansa siitä saavat myös Suomi ja Ruotsi.

Kevään 2014 jäljiltä turvallisuustilanne on pohjoisillakin alueilla edelleen jännittynyt. Harjoituksissa ja niiden vastatoimissa on aina vahingon ja ylilyönnin riski.

Se, että suursotaharjoituksista on tullut voimistuvaa rutiinia, ei kerro hyvää suurvaltasuhteista eikä turvallisuusympäristön tilasta.

