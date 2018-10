Vakaus tarpeen Merkelin jälkeenkin

Muutama vuosi sitten Saksan osavaltiovaalit olivat kansainvälisen uutisvirran rutiinia. Muutokset osavaltioiden puoluekannatuksissa tai hallituskokoonpanoissa eivät näkyneet pörssikursseissa eivätkä muiden EU-maiden hallituspalatseissa.

Vuoden 2015 pakolaiskriisin jälkeisessä Saksassa kaikki on toisin. Poliittisen vakauden tyyssijassa alueellisia kannatusmuutoksia seurataan tarkasti ja huolestuneena.

Baijerin osavaltiovaaleissa runsaat kaksi viikkoa sitten liittokansleri Angela Merkelin kristillisdemokraattisen CDU:n tukipuolue, Kristillissosiaalinen unioni CSU koki ruman tappion. Kannatus painui 37,2 prosenttiin. Tappiota tuli yli kymmenen prosenttiyksikköä.

Sosiaalidemokraattien SPD:lle tappio oli vielä tylympi. Voittajina olivat vihreät, liberaalit ja äärioikeiston Vaihtoehto Saksalle AfD.

Sama tahti jatkui sunnuntaina Hessenin osavaltiovaaleissa. CDU sai 27 ja SPD vajaat 20 prosenttia äänistä. Molemmat kokivat kymmenen prosenttiyksikön tappion, SPD vähän ylikin. Vihreät ja AfD rynnistivät eteenpäin.

Osavaltiovaalien tulokset ovat myrkkyä liittohallituksen suurelle koalitiolle eli CDU/CSU:n ja SPD:n riitaisalle hallitukselle. SPD:ssä opposition seireeninkutsu on voimistunut.

Merkelin asema on ollut liipasimella niin hallituksessa kuin CDU:ssa. Tiistaina Merkel veti turbulenssista ainakin osittaiset johtopäätökset: hän ei aio jatkaa puheenjohtajana joulukuun puoluekokouksen jälkeen.

Liittokanslerina hän haluaisi jatkaa hallituskautensa loppuun – miten pitkään sitä riittääkin.

Merkelin jatko liittokanslerina on joulukuun puoluekokouksen ja uuden puheenjohtajan käsissä. Merkel on aikaisemmin todennut, että liittokanslerin on oltava puolueensa puheenjohtaja.

Merkel on toiminut puolueensa puheenjohtajana 18 vuotta, liittokanslerinakin 13 vuotta. Helmut Kohl, Merkelin edeltäjä CDU:n puheenjohtajana, toimi liittokanslerina 16 vuotta.

Politiikan pyörteissä liittokanslereita, presidenttejä ja pääministereitä tulee ja menee. Saksan liittokanslerin nimellä ja taustalla on kuitenkin poikkeuksellisen suuri painoarvo. Saksa on edustanut toisen maailmansodan jälkeisen ajan vakautta, johon muut kumppanimaat ovat oppineet luottamaan.

Yhdysvaltain, Kiinan ja Venäjän triangelissa vakaus on entistä kovemmassa kurssissa. Sille on tilausta myös EU:ssa, jossa osa jäsenmaista haastaa unionin perimmäisiä arvoja entistä näkyvämmin. Kuka Merkelin jälkeen valitaankin CDU:n ja aikanaan liittohallituksen johtoon, hänelle lankeaa vastuuta Saksaa isomman alueen vakauden vaalimisesta.

Merkelin jalanjäljillä olisi hyvä jatkaa, mutta puoluekentän uusjaossa epävakaammatkin hallituskoalitiot ovat mahdollisia.

