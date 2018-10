Hallitus yli puolitien vastaan

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK ja STTK ovat valmiita keskeyttämään irtisanomiskiistaan liittyvät työtaistelut. Korkeakoulutettujen Akavalle hallituksen tarjoama kompromissiesitys kelpasi vähemmillä varauksilla.

Keskusjärjestöjen hallitukset edellyttävät kuitenkin, että pienten yritysten työllistämiskynnyksen madaltamista tai irtisanomisten helpottamista koskevien lakien perustelut valmistellaan kolmikantaisesti.

Irtisanomislain valmistelusta kehkeytynyt kiista ei silti ole välttämättä ohi. Päätösvalta työtaisteluiden keskeyttämisestä tai lopettamisesta on keskusjärjestöjen jäsenliitoilla, joista osalla on halua profiilinnostoon.

Umpisolmu lähti purkautumaan torstaina, kun hallitus esitteli palkansaajakeskusjärjestöille uusimman kompromissiesityksensä.

Alun perin irtisanomissuojan keventäminen haluttiin ulottaa yrityksiin, jotka työllistävät enintään 20 henkilöä. Sen jälkeen raja pudotettiin kymmeneen työntekijään. Torstain esityksessä numeraaleista luovuttiin kokonaan.

Nyt hallitus esittää, että irtisanomisperustetta on arvioitava kokonaisuutena, jossa huomioidaan työntekijöiden lukumäärä sekä työnantajan ja työntekijän olosuhteet.

Muotoilu oli riittävän väljä molemmille osapuolille. Miten laki aikanaan toimii, riippuu tuomioistuinkäytännöstä ja lain perusteluista. Työmarkkinajuridiikan asiantuntijoilta hallituksen tuorein tarjous on joka tapauksessa saanut myönteistä palautetta.

Lisäksi hallitus lupaa, että aktiivimallin toimivuutta tarkastellaan uudelleen yhdessä työntekijä- ja työnantajajärjestöjen kanssa. Niin sanottua aktiivimalli kakkosta eli omaehtoisen työnhaun mallia tutkitaan sitäkin kolmikannassa.

Jo ensimmäisessä kompromissiesityksessä mukana ollut työttömyysturvan karenssin lyhentäminen henkilöperusteisissa irtisanomisissa kolmesta kahteen kuukauteen on tuoreimmassakin versiossa.

Vaikka hallitus sanoo pitäneensä kiinni irtisanomissuojan keventämisestä, se tuli pitkälle yli puolitiehen ay-liikettä vastaan.

Välttämättömyydestä tehtiin hyve. Merkitykseltään vähäisen tai ainakin vaikeasti mitattavan uudistuksen härkäpäinen puskeminen alkuperäisessä muodossa olisi tullut liian kalliiksi niin kansantaloudellisesti kuin poliittisestikin.

Kiistan karkaaminen suhteellisuuden tajun ulkopuolelle edisti lopulta ay-liikkeenkin sovinnonhaluja. Imagotappioita on kärsitty molemmin puolin työtaistelurintamaa. Toivottavasti sovinnonhalua riittää yhä niin liitoissa kuin hallituksessakin.

Työelämää koskevien lakien valmistelussa kolmikannan yli on minkään hallituksen vaikea kävellä. Asiantuntijoita on tarpeen kuulla, mutta päätösvalta on lopulta aina eduskunnalla.

ts.paakirjoitus@ts.fi