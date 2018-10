Akkuteollisuuden hankkeet etenevät

Geologian tutkimuskeskuksen malmit ja teollisuusmineraalit -yksikön päällikkö Pasi Heino sanoi elokuussa, että Suomella on hyvät mahdollisuudet päästä akkuteollisuuden kärkimaaksi (TS 30.8.).

Suomen maaperästä löytyy paljon toimialan tarvitsemia mineraaleja, kuten litiumia, kobolttia ja nikkeliä. Heino myönsi, ettei kaivostoiminta ole lähtenyt käyntiin toivotulla vauhdilla, mutta hän muistutti, että uusien kaivosten avaaminen on pitkäjänteistä työtä.

Kaivoksestaan tunnettu monimetalliyhtiö Terrafame ilmoitti torstaina, että akkukemikaalitehtaan rakentaminen Sotkamoon on varmistunut.

Parhaillaan on menossa ympäristövaikutusten arviointi, ympäristölupahakemus on määrä jättää ensi vuoden alussa. Akkukemikaalien tuotanto alkaa siitä kahden vuoden kuluttua, jos kaikki menee suunnitelmien mukaan.

Niin ikään päättyneellä viikolla saksalainen kemikaaliyhtiö Basf kertoi rakentavansa akkumateriaaleja valmistavan tehtaan Harjavaltaan. Yhtiö on jo käynnistänyt koetuotannon. Tehtaan on tarkoitus käynnistyä vuoden 2020 loppupuolella eli hieman ennen Terrafamen tehdasta.

Tehdasinvestoinnin jälkeen valtion noin 70-prosenttisesti omistama Terrafame on kuitenkin sillä tavalla edelläkävijä, että jo nyt merkittävä osa yhtiön tuottamasta nikkelikobolttisulfidista menee sähköajoneuvojen akkukemikaalien valmistukseen, mutta ne jalostetaan vielä muualla (TS 26.10.).

Toiveikkaimmat ovat meillä jo hehkuttaneet, että akkuteollisuudesta tulee Suomelle uusi Nokia. Monet merkit viittaavat hyviin mahdollisuuksiin, mutta jalat on pidettävä maassa. Akkujen kysynnän hurja maailmalaajuinen kasvu on huomattu muuallakin.

EU:n energiaunionista vastaava komissaari Maros Sefcovic sanoi helmikuussa, että Eurooppaan tulee rakentaa lähivuosina 10–20 jättikokoista akkutehdasta. Hän kertoi arviosta, jonka mukaan akkumarkkinat kasvavat 250 miljardin euron arvoiseksi runsaan viiden vuoden kuluessa.

Komissaari oli oikeassa huomauttaessaan, että tarvitaan useita alueellisia osaamis- ja tuotantokeskittymiä. Ei tarvitse olla yltiöpäisen optimistinen, jos ajattelee Suomea yhtenä mahdollisena keskittymän sijaintipaikkana.

Omalla tavallaan mielenkiintoinen keskittymä on syntymässä Uuteenkaupunkiin. Valmet Automotive on rakentanut akkutehtaan, ja sähköautojen akkujen tuotekehittely ja piensarjojen valmistus on käynnissä. Akkutehtaalla ei tule olemaan vaikeuksia löytää valmisteilleen ostajia. Tehdas myös tukee yhtiön pyrkimyksiä edetä sähköautojen tuotannossa.

Uudenkaupungin tehtaalla on kerrottu hyödynnettävän muun muassa Nokian jäljiltä Suomeen jäänyttä osaamista. Tuotekehityksen onnistuessa akkujen valmistuksen tulevaisuus on valoisa. Yksi tärkeä tavoite on pystyä alentamaan akkujen hintaa.

ts.paakirjoitus@ts.fi