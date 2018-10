Eläkkeet vielä kestävällä pohjalla

Suomen eläkejärjestelmä menestyy hyvin kansainvälisessä tarkastelussa, sillä Suomi sijoittuu kolmanneksi 34 maan vertailussa. Luotettavimmaksi ja läpinäkyvimmäksi järjestelmäksi Suomi valittiin jo viidettä kertaa. Mercer Global Pension Index -vertailun kärkikaksikko Hollanti ja Tanska ovat selvästi edellä muita maita. Suomen jälkeen listalta löytyvät Australia, Ruotsi ja Norja.

Suomen valttina on tasaisuus. Vertailun kolmessa pääkohdassa Suomi sijoittuu eläkkeiden riittävyydessä kuudenneksi, järjestelmän kestävyydessä yhdeksänneksi ja hallinnon luotettavuudessa ensimmäiseksi.

Kehitettävääkin löytyy. Minimieläketurvaa pitäisi parantaa, ikääntyneiden työllisyysastetta nostaa ja eläkevarojen rahastointia lisätä. Myös puolisoiden eläkeoikeuden jakaminen parantaisi pisteitä.

Suomen lakisääteinen julkinen eläkejärjestelmä on osittain rahastoiva. Eläkerahastojen pääoma oli kesäkuussa kaksi miljardia euroa, mutta eläkevastuut, joilla tarkoitetaan jo karttuneiden eläkkeiden kustannuksia, moninkertaiset. Tuorein arvio eläkevastuista, 632 miljardia euroa, on vuoden 2015 lopulta. Työeläkevarojen määrä vastasi tuolloin vajaata 30 prosenttia vastuista.

Suomi sijoittuu eurooppalaisessa vertailussa parhaiden joukkoon, kun eläkevastuiden lisäksi laskelmiin otetaan mukaan julkinen velka. Suomessa ja Hollannissa tulevien eläkkeiden ja eläkemaksujen erotus yhdessä julkisen velan kanssa jää alle 120 prosenttiin bkt:stä, kun se esimerkiksi Tanskassa ylittää 300 prosenttia (Euro ja talous 18.9.).

Suomi uudisti työeläkkeitään viime vuoden alussa rahoituspaineiden takia. Suurin muutos oli eläkeiän nosto. Tällä hetkellä näyttääkin siltä, että maksut ja maksettavat eläkkeet ovat hyvässä tasapainossa.

Järjestelmä ei kuitenkaan ole vailla ongelmia. Etuusperusteisessa järjestelmässä eläkkeiden suuruus määräytyy eläkkeensaajien työurien ansioiden, ei esimerkiksi talouskasvun tai eläkerahastojen tuoton perusteella. Riski jää siis työikäisten sukupolvien kannettavaksi.

Suomen huoltosuhde heikkenee väestön nopean ikääntymisen takia. On arvioitu, että 20 vuoden päästä yli 65-vuotiaita on jo runsas 1,5 miljoonaa. Tämä luo suuria paineita järjestelmän rahoitukseen, käytännössä maksujen tai eläkeiän nostoon. Ongelma on vaarassa paheta, sillä Tilastokeskus arvioi torstaina, että tänä vuonna syntyy vähiten lapsia sataan vuoteen.

Väestö kasvoi tammi–syyskuussa vain runsaan promillen. Kasvu perustuu maahanmuuttoon, sillä syntyneitä on vähemmän kuin kuolleita. Suomi kaipaa kipeästi lisää työikäisiä. Maahanmuuton lisäksi tarvitaan toimia, joilla suomalaisten syntyvyys saadaan nousuun.

