Vihreiden myötätuuli kääntyi

Vihreä liitto on saanut pitkään nauttia politiikan myötätuulesta. Kahden kansanedustajan marginaaliryhmästä on kasvanut 15 edustajan puolue, joka on leijunut imagotutkimusten kärjessä. Tulevaisuus on näyttänyt nuorten suosion perusteella turvatulta.

Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa kannatus nousi 8,5 prosenttiin, ja samalla tuli eduskuntaan viisi lisäpaikkaa. Kuntavaaleissa 2017 kannatus oli jo 12,5 prosenttia.

Kesän 2017 mittauksissa suosio kävi liki 18 prosentissa. Puheet kolmen suuren haastamisesta ja vihreiden osallistumisesta pääministerikisaan saivat pontta.

Kesän 2017 puoluekokouksessa puheenjohtajuus siirtyi turkulaiselta kolmannen kauden kansanedustajalta ja entiseltä ministeriltä Ville Niinistöltä jyväskyläläiselle ensimmäisen kauden kansanedustajalle Touko Aallolle. Aallon rakentava suhtautuminen suurimpien puolueiden linjanvetoihin vihjasi, että vihreissä pohjustetaan jo hallitustietä.

Tuoreimmissa mittauksissa vihreiden kannatus on painunut alle 12 prosentin rajan. Työuupumuksen takia sairauslomalla ollut Aalto ilmoitti keskiviikkona jättävänsä paikkansa puolueen johdossa. Syynä on sairastuminen masennukseen vuosi sitten. Toipumiseen tarvitaan aikaa.

Aallon puheenjohtajuus on ollut vuoristorataa. Hyvää alkua seurasi sarja henkilökohtaisen elämän ongelmia ja huonosti harkittua julkisuutta.

Vahvan edeltäjän varjo ei ole väistynyt. Lopputuloksena politiikanteko on ollut ponnetonta ja puolueen julkikuva kehno. Oppositiossa vihreät ovat jääneet Sdp:n ja osin myös Vasemmistoliiton varjoon.

Aallon ilmoitus on ymmärrettävä. Masennus on vakava sairaus, joka ei hoitamatta väisty.

Puolue tarvitsee kevään vaalisumaan puheenjohtajan, joka pystyy täysipainoisesti paneutumaan tehtäväänsä. Halutaan tai ei, nykyään puolueilla on puheenjohtajansa kasvot.

Aallolle valitaan seuraaja puoluevaltuuskunnan kokouksessa pyhäinpäivänä. Kyse on pätkäpuheenjohtajuudesta ensi kesän puoluekokoukseen saakka.

Spekulaatioissa on tuttuja nimiä: Aaltoa sijaistanut varapuheenjohtaja Maria Ohisalo, puheenjohtajakisan Aallolle hävinnyt Emma Kari ja kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto. Pekka Haavisto ja Satu Hassi edustaisivat kokemusta, jota osa kenttäväestä tähän tilanteeseen kaipaa.

Suurin mielenkiinto taitaa sitenkin liittyä Ville Niinistön suunnitelmiin. Moni on manannut puolueen sääntöjä, jotka rajaavat puheenjohtajuuden kolmeen kaksivuotiskauteen. Niinistön puheenjohtajuus oli kannatuskehityksellä mitattuna vihreille menestystaival, joka lopahti kesken.

Kokonaan toinen asia on, minkälaisen kuvan ex-puheenjohtajan paluu puolueen kykypotentiaalista antaisi. Putin-vitsit eivät pitkään naurattaisi.

