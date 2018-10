Italian kurittomuus huolestuttaa

Finanssi- ja velkakriisi aiheuttivat pahaa jälkeä Euroopan yhteisvaluutta-alueella ja vähän muuallakin.

Kreikan velkakriisi ja julkisen talouden katastrofaalinen tila heijastuivat koko euroalueelle. Takaoven kautta talous- ja rahaliiton jäseneksi tullut maa eli vuosikymmeniä yli varojensa. Euroalueen vakaus heijastui lainamarkkinoille, josta Kreikka lainoittajapankkien suosiollisella myötävaikutuksella sai rahaa paljon ja halvalla.

Vuonna 2009 paljastui, että Kreikan talous oli kuviteltuakin huonommassa kunnossa. Maa oli systemaattisesti vääristellyt talouslukujaan. Kriisi lähti vyörymään, mutta euroalue kesti natisten ja kriisirahoituksen avulla myös Espanjan, Portugalin, Irlannin ja Kyproksen julkisen talouden ja pankkien ongelmat.

Kreikka on sijalla 51 Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n bruttokansantuotevertailussa. EU:n bkt:sta Kreikan osuus on 1,2 prosenttia.

Italia on IMF:n tilastossa sijalla 9. EU:n bkt:sta sen osuus on 11,2 prosenttia eli neljänneksi suurin.

Rahassa mitattuna Italia on euroalueen velkaisin. Julkista velkaa on yli 130 prosenttia bkt:sta. Velkasuhdemittarilla sijoitus on toinen heti Kreikan jälkeen. Jos Italian julkinen talous ajautuu vastaaviin vaikeuksiin kuin Kreikassa, jälki on huomattavasti rumempaa.

Euroopan komissio hylkäsi tiistaina Italian hallituksen esityksen ensi vuoden budjetiksi. Budjettiesitys kasvattaa maan velkamäärää reilusti entisestään.

Italian talouskasvu ja tuottavuus ovat olleet heikolla tasolla parin vuosikymmenen ajan.

Toukokuun lopulla muodostettiin Viiden tähden liikkeen ja La Legan yhteishallitus, jossa edellinen edustaa vasemmalle kallellaan olevaa ja jälkimmäinen oikean laidan populismia.

Hallitus on antanut pitkät edeltäjänsä ja EU:n ajamalle talouskurille. Populistien mukaan veronalennukset, kansalaispalkka, eläkkeiden korotukset ja eläkeiän lasku sopivat kaikki samaan velalla katettavaan yhtälöön.

Komission vaatimuksia budjetin korjaamisesta ei hallitus aio noudattaa. EU:n puolelta ongelmana on, ettei Espanjalle eikä Portugalillekaan langetettu sakkoja budjettikurin laiminlyönnistä. Tuskin niitä Italiallekaan säädetään. Kaiken lisäksi Italian olisi maksettava miljardisakot lisälainoilla.

Talouskurin rikkomisesta on EU:ssa liikaa esimerkkejä. Siihen ovat syyllistyneet niin suuret kuin pienetkin taloudet. Dominovaikutusten eliminoimiseksi sääntöihin on kiinnitettävä tosissaan huomiota.

Italian populistihallitukseen EU-ohjaus ei heti pure. Nopeampi vaikutus voi olla markkinoilla, sillä Italian lainanhoitokulut kasvavat entisestään. Lainojen korkoero Saksaan on venähtänyt suureksi. Epävarmuus maan pankeissa kasvaa.

