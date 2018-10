Työttömyys vähenee ripeästi

Tuoreimmat työllisyyskatsaukset kertovat varsin myönteisestä kehityksestä: työttömyys vähenee nyt ripeästi ja laajalla rintamalla. Tilastokeskuksen mukaan työttömyysaste oli syyskuussa 6,3 prosenttia, mikä on 1,7 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Työttömiä oli syyskuussa 170 000, vähennystä vuoden takaiseen peräti viidennes. Työllisyysasteen kausitasoitettu trendi oli 71,7 prosenttia eikä siis vielä rikkonut hallituksen tavoittelemaa 72 prosenttia.

Työ- ja elinkeinoministeriön TEM:n työllisyyskatsauksen mukaan työttömyysaste oli syyskuussa 8,8 prosenttia, jossa vähennystä niin ikään 1,7 prosenttiyksikköä.

TEM:n luvut tulevattyö- ja elinkeinotoimistojen tilastoista, joissa ovat mukana kaikki työttömäksi työhakijoiksi ilmoittautuneet. Tilastokeskuksen työvoimatutkimus perustuu kyselyyn, ja sen käyttämä kansainvälisesti hyväksytty työttömyyden määritelmä on TEM:n kriteerejä tiukempi ja edellyttää aktiivista työn hakemista sekä mahdollisuutta ottaa työ vastaan.

Työttömyys väheni koko Suomessa, kaikissa ikäryhmissä, kaikissa ammattiryhmissä ja kaikilla koulutusasteilla. Naisten työttömyys supistui nopeammin kuin miesten. Myös pitkäaikaistyöttömyys oli selvässä laskussa. Yli vuoden työttömänä olleiden määrä väheni lähes 30 prosenttia vuodessa.

Danske Bankin pääekonomistin Pasi Kuoppamäen mukaan suurin osa työpaikkojen lisäyksestä on tullut yksityiselle sektorille jatkuvasta kokoaikatyöstä ja työllisyys on noussut laaja-alaisesti kaikilla päätoimialoilla.

Kehitys on ollut samanlaista Varsinais-Suomessa, jonka työttömyysaste on vähän pienempi kuin koko maassa keskimäärin. Työttömyys on alentunut kaikissa seutukunnissa. Kunnista korkein työttömyys oli Turussa, 11,6 prosenttia, joka on vähän enemmän kuin Tampereella ja Oulussa.

Työttömyyden ripeä lasku kertoo Suomen talouden hyvästä vauhdista usealla alalla kuten vientiteollisuudessa, rakentamisessa ja palveluissa. Varsinais-Suomi on kasvun veturina telakan, autotehtaan, konepajojen ja lääketeollisuuden vetämänä. Jopa puolet työllisyyden kasvusta on tullut Tilastokeskuksen raportin mukaan Varsinais-Suomeen ja Satakuntaan.

Talouden kasvuvauhdin ennustetaan hiljenevän, ja osaavan työvoiman löytäminen alkaa käydä entistä vaikeammaksi, joten hyvä työllisyyskehitys uhkaa hidastua. Julkisen talouden haasteet kuten ikääntyminen vaativat kuitenkin selvästi nykyistä korkeampaa työllisyyttä.

Vaikka talous kasvoi vahvasti vuosituhannen alussa, suuri osa suomalaisista oli edelleen 1990-luvun laman jäljiltä vailla töitä. Tähän Suomella ei ole varaa, joten kaikki keinot työllisyyden kohentamiseksi on otettava käyttöön.

