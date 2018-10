Työmarkkinat jarruna kilpailukyvylle

Suomi on Maailman talousfoorumin WEF:n tuoreessa, 140 maata käsittävässä kilpailukykyvertailussa sijalla 11. Listan kärjessä ovat Yhdysvallat, Singapore ja Saksa. Suomen edelle kiilaavat Pohjoismaista Ruotsi ja Tanska, taakse jäävät muun muassa Kanada, Etelä-Korea ja Norja.

Suomi on viime vuodet ollut sijoilla 8–11, kun ennen finanssikriisiä Suomi oli kolmasti ykkönen, vuosina 2001, 2003 ja 2004, ja kolmasti kakkonen.

Kilpailukykyvertailusta ei voi vetää suoria johtopäätöksiä talouselämän tilasta. Se kuvaa pikemminkin pitkän aikavälin rakenteellista kilpailukykyä kuin lyhyen ajan kustannuskilpailukykyä. Vertailu kertoo saavutetusta tasosta, ei tulevasta menestyksestä.

Selvitystä, joka perustuu osaksi kyselytutkimuksiin, luetaan paikoin kuin piru raamattua. Kun sijoitus heikkenee, elinkeinoelämän edustajat ovat huolissaan. Suomen kärkisijoja taas on vähätelty.

Maiden välistä järjestystä mielekkäämpää on purkaa vertailu osiin. Suomi on 12 pääkohdassa jaetulla ykkössijalla kahdessa eli makrotaloudellisessa vakaudessa sekä koulutuksessa ja osaamisessa. Suomi keräsi korkeat pisteet myös terveydessä ja pankkijärjestelmän tilassa. Huonoimmat pisteet Suomi sai markkinoiden koossa, markkinoiden toimivuudessa ja työmarkkinoissa.

Yksittäisten 98 indeksin kautta välittyy tuttu kuva, mikä ei ole yllätys, sillä kyselytutkimus on tehty suomalaisille yritysjohtajille. Suomessa on vahvat instituutiot kuten oikeuslaitos ja poliisi. Järjestäytynyttä rikollisuutta on vähän. Omistusoikeudet ja immateriaalioikeudet on turvattu. Pankkijärjestelmä on vakaa. Koulutus ja osaaminen ovat erinomaisia.

Toisaalta työn verotus on ankaraa, työn liikkuvuus heikkoa ja työmarkkinat jäykät – työntekijöiden palkkaaminen ja irtisanominen on hankalaa ja palkat määräytyvät taulukoiden mukaan. Työntekijöiden oikeudet ovatkin vertailun vahvimmat.

WEF:n selvitys tarjoaa ensi kevään hallitusneuvotteluihin pohjatietoa Suomen pitkän aikavälin kilpailukyvyn tarpeista. Vahvuudet täytyy pitää vahvoina, koulutukseen investoiminen on ensiarvoisen tärkeää.

Instituutioiden, kuten oikeuslaitoksen ja median, riippumattomuus tulee taata. Selkeitä kehitystarpeita on normien purussa ja infrastruktuurin parantamisessa.

Kilpailukyvyn kohentaminen edellyttää myös työmarkkinoiden jouston lisäämistä. Nykytilanne soveltuu huonosti globaalien markkinoiden ja nopeiden muutosten aikaan.

Joustojen lisääminen on vaikea urakka, niin kuin on nähty irtisanomismenettelyn uudistamisessa. Ammattiyhdistysliike on nihkeä tekemään yhteistyötä porvarihallituksen kanssa, eikä vasemmistopuolueilla ole uudistuksiin kaikkein palavinta halua.

