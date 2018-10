Kehätien remontti kiireellinen

Hallitus myönsi kesällä kaksi vuotta sitten 30 miljoonaa euroa Turun kehätien uudistuksen ensimmäiseen vaiheeseen, joka koskee väliä moottoritieltä kymppitielle. Nyt on päästy niin pitkälle, että on saatu urakkatarjoukset, joista halvin on hyväksytty. Ongelmana on, että alin tarjous ylittää viidenneksellä käyttöön osoitetun rahamäärän.

Työt on määrä aloittaa vuodenvaihteen jälkeen, mutta ensin on saatava jostain kuusi miljoonaa euroa. Myöhässä ollaan, sillä Liikenneviraston verkkosivuilla olevan tiedotteen mukaan työt aloitettiin viime kesänä.

Maakunnan lähivuosien liikennehankkeista kehätien remontti on keskeinen. Varsinais-Suomen Ely-keskuksen esitteessä ensimmäisen vaiheen korjaustarve kerrotaan yksiselitteisesti:

"Kauselan ja Kirismäen välinen tiejakso poikkeaa huomattavasti muista Turun kehätien ja E18-tien osuuksista. Kehätie on osuudella kaksikaistainen sekaliikennetie, joka ei täytä tärkeimmille päätieyhteyksille asetettuja tavoitteita."

Lisäksi mainitaan, että tien lukuisat tasoliittymät heikentävät liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Olisi myös voitu todeta, että Turun kehätie on kokonaisuudessaan ja erityisesti Kauselan ja Kirismäen välillä yksi kehnoimpia väyliä Euroopan laajuisessa liikenteen ydinverkossa.

Tämä on havaittu EU:n komission selvityksessä. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus edellyttää, että ydinverkkokäytäviin kuuluvat tieosuudet ovat kunnossa vuoteen 2030 mennessä.

Liikenneviraston on ripeästi ratkaistava nykyinen rahapula ja varauduttava samalla tuleviin. Kehätien remontti jatkuu vielä kahdella muulla osuudella. Mitä tahansa niiden hinnaksi on etukäteen arvioitu, varmuudella rahaa tarvitaan kymmeniä miljoonia euroja odotettua enemmän.

Tällä haavaa näyttää olevan kyse pienestä summasta. Kuuden miljoonan euron lisärahalla päästään alkuun. Ensin tasoliittymät Pukkilan ja Sippaan kohdilla muutetaan eritasoliittymiksi ja moottoritien eritasoliittymää parannetaan. Tarkoitus on myös muuttaa kehätie nelikaistaiseksi moottoritien liittymästä Pukkilan liittymään. Tieosuus on varsin lyhyt, sillä nelikaistaista väylää pitää saada valtatie 10:n liittymään saakka.

Kehätien kyky sujuvoittaa liikennettä on vuosien saatossa heikentynyt nelikaistaisuudesta huolimatta Raisiossa ja Turussa. Ruuhkia syntyy liikennemäärien kasvaessa.

Orikedon kohdalla on laskettu peräti 35 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Määrää sopii verrata Turun ja Paimion välisellä moottoritien osuudella laskettuun 25 000 ajoneuvoon.

Turun seudun kehitystä koskevissa keskusteluissa käytetään kernaasti sanaa vetovoima. Sillä tarkoitetaan useimmiten muita asioita kuin liikenteen sujuvuutta. Teiden vetovoiman merkitys huomataan vasta pahoissa ruuhkissa.

