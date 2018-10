Britannialle haussa uusi takaraja

Euroopan unionin päätöksenteossa tuppaa käymään niin, että neuvotteluiden ehdottoman takarajan takana on vielä yksi takaraja, joka ei ole aivan ehdoton.

Torstaina päättyneessä huippukokouksessa oli määrä juhlistaa Briannian EU-erosopimusta. Lokakuuta pidettiin ehdottomana takarajana, jotta sopimus ehdittäisiin hyväksyä sekä Britannian parlamentissa että Euroopan parlamentissa ennen eropäivää. Eroilmoituksesta käynnistynyt kahden vuoden määräaika täyttyy 29. maaliskuuta 2019.

Rohkaisevista kommenteista huolimatta kävi nopeasti selväksi, ettei sopimusta vielä synny. Auki on ennen kaikkea Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajakysymys ja sitä myöten koko sopimus. Marraskuulle suunniteltua ylimääräistä brexit-huippukokousta ei uskalleta kutsua koolle, sillä takeita neuvotteluiden edistymisestä ei ole.

Seuraava ehdoton takaraja näyttäisi siirtyvän joulukuulle. Siirto tarkoittaa, että parlamenteille jää entistä vähemmän aikaa sopimuksen käsittelyyn. Sisä- ja EU-politiikassaan riitaiselle Britannian alahuoneelle minkä tahansa erosopimuksen käsittely on täyttä tervan juontia.

Jos erosopimus saadaan aikaan ja hyväksytään, maaliskuun lopulta alkaa 21 kuukauden siirtymäaika. Sinä aikana Britannia pysyy sisämarkkinoilla ja tulliliitossa ja toimii kuin EU:n jäsen. Vain päätöksentekoon sillä ei ole asiaa.

Huippukokouksessa väläyteltiin yhtenä mahdollisuutena, että siirtymäaikaa pidennettäisiin vuoden 2021 loppuun. Aikaa jäisi sopeutumiseen, Pohjois-Irlannin rajakysymyksen toimivuuden varmistamiseen ja etenkin uuden kauppasuhteen rakenteluun.

Kovan brexitin kannattajille uusi takaraja siirtymäaikoineen on pelkkää painajaista.

Jos koko ero on Britannian itsensä kokoon keittämä ongelma, samaa perua on eroneuvotteluiden venyminenkin. Pääministeri Theresa Mayn on liki mahdoton saada aikaan sopimusta, joka menisi Britannian parlamentissa läpi.

Mayn konservatiivipuolue on hajalla. Osa kannattaa kovaa, osa pehmeämpää brexitiä. Osa peruisi koko hankkeen. Huteran hallituksen tukena oleva Pohjois-Irlannin demokraattinen unionistipuolue ei hyväksy pienintäkään myönnytystä, joka korostaisi maakunnan erillisasemaa suhteessa muuhun Britanniaan.

Kannatustaan kasvattava työväenpuolue väläytti puoluekokouksessaan uutta kansanäänestystä ja brexitin hautaamista. Tukea se saa etenkin elinkeinoelämästä, alueellisesti myös Skotlannista, jossa viritellään uutta itsenäisyysäänestystä.

Torstaina päättyneen huippukokouksen jälkeen on yhä mahdollista, että Britannia lähtee EU:sta ilman sopimusta. Se tulisi kalliiksi EU:lle, mutta vielä kalliimmaksi Britannialle. Erityisen kalliiksi se tulisi Maylle ja konservatiiveille.

