Baijerista painetta Berliiniin

Saksan sisäpolitiikka on syyskuun 2017 liittopäivävaalien jälkeen ollut käymistilassa. Liittokansleri Angela Merkelin kristillisdemokraattinen CDU, sen baijerilainen sisarpuolue CSU ja sosiaalidemokraattien SPD menettivät kannatustaan tuntuvasti. Suurimpia menestyjiä olivat liberaalinen FDP ja laitaoikeiston Vaihtoehto Saksalle AfD.

Tulos johti ennätyksellisen pitkiin hallitusneuvotteluihin, joiden päätteeksi hallitus rakennettiin kristillisdemokraattien ja sosiaalidemokraattien suuren koalition varaan.

Kokoonpanon yhteiselo on ollut kaikkea muuta kuin auvoista. Osalle sosiaalidemokraateista oppositio olisi ollut kutsuvampi vaihtoehto.

Kovimmat kiistat on kuitenkin käyty CDU:n ja CSU:n välillä. Vastakkain ovat olleet Merkel ja hänen sisäministerinsä Horst Seehofer. Viime mainittu on ajanut maahanmuuttopolitiikkaa, joka on ollut lähempänä AfD:tä kuin Merkelin linjaa.

Hallituskriisi on kolkutellut ovella vähän väliä. Odotuksia kriisin lientymisestä ja pelkoja sen kärjistymisestä ladattiin viime viikonvaihteen Baijerin osavaltiovaaleihin.

Baijerin valtapuolue CSU teki huonoimman vaalituloksensa sitten vuoden 1950. Kannatus jäi 37,2 prosenttiin, kauas ehdottomasta enemmistöstä. Kun myös sosiaalidemokraatit kokivat murskatappion, Merkelin hallituksen tuska lisääntyi entisestään.

CSU menetti Baijerissa ääniä niin AfD:lle, vihreille kuin Vapaat äänestäjät -puolueelle. Viime mainittu nimittää itseään "viimeisiksi järkeviksi konservatiiveiksi". Puolue on kuitenkin hyvin lähellä CSU:ta (TS 16.10.).

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Vaalituloksen perusteella sisäministeri Seehoferin tiukka siirtolaispolitiikka ei ole ollut CSU:lle onneksi. Myös SPD menetti ääniä vihreille, joka nousi Baijerin toiseksi suurimmaksi puolueeksi.

Baijerin osavaltiohallitus rakentunee CSU:n ja vapaiden äänestäjien, mahdollisesti myös vihreiden varaan. Linjastaan ja yksinvallastaan CSU joutuu tinkimään.

Vaalituloksella on Baijeria laajempia ulottuvuuksia. Saksassa on käynnistynyt keskustelu Merkelin asemasta hallituksensa johdossa. CDU:n joulukuinen puoluekokous voi olla paikka, jossa johtopäätöksiä vedetään.

Sitä ennen avainasemassa ovat parin viikon kuluttua järjestettävät Hessenin osavaltiovaalit. Jos hallituspuolueiden kannatuksen suunta on sama kuin Baijerissa, paineet Berliinissä kasvavat entisestään.

Globaalin politiikan turbulenssissa EU tarvitsee vakaata Saksaa ja Saksa uskottavaa hallitusta. Merkel on tehnyt erinomaista työtä tilanteessa, jossa liberaalia demokratiaa ja oikeusvaltiota haastetaan Atlantin takaa, Kiinasta, Venäjältä ja jopa EU:n sisältä.

Merkelin linjan soisi Euroopassa jatkuvan – kuka tahansa Saksan liittokansleri onkin.

ts.paakirjoitus@ts.fi