Ratabisnes näyttää houkuttelevalta

Tunnin juna välille Turku–Helsinki. Raide-Jokeri Helsingin Itäkeskuksesta Espoon Keilaniemeen. Lentoradaksi kutsuttu yhteys Helsinki-Vantaan lentoasemalta kaukoliikenteen kiskoille Helsinkiin. Tampereen raitiotie.

Suomessa on liuta suuria ratahankkeita, joista osa on jo varmistunut, kun osa on vielä mietinnässä. Uusien hankkeiden lisäksi tiedossa ovat rataverkon huomattavat korjaustarpeet.

Tätä taustaa vasten ei tarvitse ihmetellä, että norjalainen NRC Group ja Suomen valtion omistaman VR Groupin tytäryhtiö VR Track lyövät hynttyyt yhteen. Käytännössä norjalaiset ostavat suomalaisen yrityksen, joka omien sanojensa mukaan on infrahankkeisiin erikoistunut suunnittelutoimisto, rakennusliike ja kunnossapitoyritys.

Norjalaisyhtiö maksaa kauppahinnasta 65 prosenttia käteisellä ja loput osakkeina, niin että VR Groupista tulee NRC Groupin suurin yksittäinen omistaja 18 prosentin osuudella.

VR Groupin tiedotteessa ei jostain syystä mainita kauppahintaa. Avoimuutta esitetään sen sijaan kertomalla uuden suuryhtiön henkilöstömäärä ja tuleva liikevaihto. Nämä tiedot olisi helposti pääteltävissäkin. Pörssiyhtiö NRC Groupin oli sentään kerrottava, että se maksaa suomalaisyhtiöstä 225 miljoonaa euroa. Ei myyjänkään olisi kohtalaisen hyvää hintaa tarvinnut hävetä.

Joku voisi arvioida, että VR Trackista maksettiin ylihintaa. Yhtiö ei ole loistanut tuloksillaan. Viime vuosina liikevoitto on yltänyt tyydyttävälle tasolle, mutta suorastaan heikkojakin vuosia on takana.

Yhtiön työn laatukaan ei aina ole ollut parasta mahdollista. Esimerkki löytyy läheltä. Turun kaupunki varautuu käräjöimään korvauksia VR Trackilta, joka voitti kilpailun Logomon sillan suunnittelusta. Yhtiöltä tilatut suunnitelmat eivät valmistuneet sopimuksen mukaisessa aikataulussa. Suunnittelun mittaan sillan rakentamisen kustannukset ovat kaksinkertaistuneet.

Norjalaisilla lienee mielessä, että he pystyvät parempiin tuloksiin. Varsinkin kun alan bisnesnäkymät ovat varsin toiveita herättävät. On mielenkiintoista nähdä, millaisia muutoksia uuden yhtiön Suomen toimintoihin tehdään. Menon tuskin sallitaan jatkuvan entisellään.

Niinpä jää arvailujen varaan, mitä VR Groupin toimitusjohtaja Rolf Jansson tarkoitti mainitessaan, että yrityskauppa on erinomainen uutinen VR Trackin henkilöstölle. Olisiko ilman yrityskauppaa ollut odotettavissa väen vähennyksiä?

Kaupalla voi olla merkittäviä myönteisiä vaikutuksia Suomen kannalta niin, että suuri ja tehokkaaksi kehittyvä yhtiö pystyy rakentamaan ja remontoimaan raideyhteyksiä edullisesti. Jos pärjää kilpailussa muille, joita suuret ratahankkeet varmasti houkuttelevat.

