Metsien kasvusta pidettävä huolta

Luonnonvarakeskuksen tuoreen katsauksen mukaan metsäteollisuustuotteiden tuotanto- ja vientimäärät kasvavat, teollisuuspuun hakkuut lisääntyvät, kantohinnat nousevat ja yksityismetsätalouden liiketulos kohenee. Kehityksen ennakoidaan tasaantuvan ensi vuonna.

Sahatavaralle on kysyntää maailmalla, mutta sahojamme vaivasi alkuvuonna tukkipula. Luken mukaan saatavuusongelmat ovat helpottuneet. Katsauksessa jätetään mainitsematta, että meillä tukkipuun hinta on korkea suhteessa kuitupuuhun hintaan. Tästä hyötyvät selluteollisuuden jätit. Tukkien kantohinnat nousivat vuoden mittaan hyvässä suhdanteessa viitisentoista prosenttia, kun kuitupuun hinta kipusi vain viisi prosenttia. Tosin kuitupuun hintatilastosta saattavat puuttua erinäiset metsänomistajalle maksetut lisät esimerkiksi hakkuutähteistä.

Luke arvioi, että sellun vienti kasvaa tänä vuonna 13 prosenttia. Se on paljon, kun lähtötasokin on kaikkea muuta kuin matala. Vientihinta nousee katsauksen mukaan liki viidenneksen. Kun vielä pohjamutiin vajoamassa ollut paperin vientikin kasvaa, voidaan puhua metsätaloutemme onnen päivistä.

Niitä varjostaa viikko sitten julkaistu YK:n alaisen kansainvälisen ilmastonmuutospaneelin raportti. Se on johtanut meilläkin välttämättömään keskusteluun siitä, mitä kaikkea Suomessa on tehtävä, jotta ihmisen aiheuttama lämpeneminen voidaan rajata raportin tavoitteen mukaisesti. Ydinkysymys on toimenpiteiden nopeus ja kattavuus.

Ymmärrettävästi metsätaloutemme merkitys on tullut keskustelussa esille. Puhutaan hiilinielusta, joka syntyy, kun puuston kasvu sitoo enemmän hiiltä kuin hakkuut ja lahoaminen vapauttavat ilmakehään.

Hakatun puun käytölläkin on merkitystä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Puurakentaminen ja puun käyttö fossiilisten polttoaineiden korvaajana voidaan laskea ilmaston kannalta myönteisiiin menettelyihin. Tosin käsitykset puusta valmistetun polttonesteen ilmastoystävällisyydestä vaihtelevat.

Luken mukaan puuston poistuma oli viime vuonna yli 87 miljoonaa kuutiometriä. Tässä ovat mukana hakkuut, hakkuutähteenä metsään jäävä sekä luontaisesti kuollut runkopuu. Uutta runkopuuta kasvoi noin 110 miljoonaa mottia eli ennätyshakkuista huolimatta puuston kokonaismäärä suureni.

Vaalien lähestyessä poliitikot saattavat esittää hakkuiden rajoittamista ilmastosyistä. On syytä muistaa, että metsätalouden nykyinen noususuhdanne kääntynee jo ensi vuonna. Markkinat hoitavat hakkuiden vähentymisen. Hakkuumäärien tuijottamista tärkeämpää on parantaa metsänhoitoa. Sen ongelmiin, kuten nuorten metsien harvennusrästeihin, pitää puuttua. Metsien kasvun edistäminen on hyvää ilmastopolitiikkaa.

