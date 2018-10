Turun kentällä kasvupotentiaalia

Turun lentoaseman matkustajamäärät ovat kasvaneet tänä vuonna reilut 12 prosenttia. Hyvässä lykyssä kasvu jatkuu ensi vuonna, sillä luvassa on uusia vuoroja ja yksi uusi reitti.

Kaikkiaan Turun lentoaseman kautta kulki viime vuonna 335 000 matkustajaa. Liikematkustajia heistä oli noin 65 prosenttia. Tämän vuoden hyvistä kasvuluvuista huolimatta edellytyksiä parempaan olisi olemassa.

Turun kaupungin, Varsinais-Suomen liiton, maakunnan yrittäjäjärjestön sekä lounaissuomalaisten kauppakamarien toteuttamassa kyselyssä 265 000 lounaissuomalaista liikematkustajaa valitsee lähtökentäkseen Turun sijasta Helsinki-Vantaan. Asiakaspotentiaalinsa puolesta Turku voisi hyvin kasvaa yli puolen miljoonan matkustajan kentäksi.

Kyselyyn vastanneet pitävät Helsinki-Vantaan etuina edullisempia lentoreittien hintoja, sopivia yhteyksiä ja aikatauluja. Turun puolesta puhuvat muun muassa sijainti, nopeat kenttämuodollisuudet ja pysäköinnin helppous.

Etujen vertailu tarkoittaa, että yli neljännesmiljoonan liikematkustajan potentiaalin houkuttelu Turun kentän käyttäjäksi on tavoitteena kuuta kauempana. Sitä kohti kannattaa kuitenkin kurkotella. Edellytyksiäkin on.

Turusta on hyvät yhteydet Tukholmaan, Helsinkiin ja Riikaan. Jatkolennoille Tukholma ja Riika tarjoavat erinomaisia mahdollisuuksia. Finnair luonnollisesti suosii vaihtopaikkana Helsinki-Vantaata. Lähikenttä tarkoittaa yleensä myös merkittävää ajansäästöä.

Turun lentokentän ja sen palveluiden markkinoinnissa on kehittämisen varaa. Kun kenttää ja sen palvelutasoa ilmiselvästi halutaan ylläpitää, liikematkustusvalintoja tekevien yritysten ja yhteisöjen on syytä olla talkoissa mukana.

Vaikka Turun lentoasemalta on kilpailukykyisiä yhteyksiä ja vaikka tarjonta on edelleen lievässä kasvussa, parantamisen varaa on paljon.

SAS:n päätös lakkauttaa Turun ja Kööpenhaminan väliset suorat lennot kismittää edelleen monia liike- ja lomamatkalaisia. Kyselyn mukaan Kööpenhaminan ohella kaivattaisiin suoria lentoja Saksan kohteisiin ja Lontooseen.

Jotta valtaosa lounaissuomalaisista liikematkustajista saadaan Turun kentän asiakkaiksi, markkinointiponnisteluja tarvitaan niin kotimaassa kuin suhteessa lentoyhtiöihin.

Vapaa-ajan matkustajien lentokenttävalinnat on seuraava kyselytutkimuksen kohde.

Oletus, jonka mukaan Lounais-Suomen lomamatkalaisista suurempi osa kuin liikematkustajista valitsee Turun sijasta Helsinki-Vantaan, pitää todennäköisesti paikkansa. Etenkin lomalentojen määrä on Turusta vähäinen.

Positiivista niin liike- kuin lomalentojen näkökulmasta on Gdanskin-yhteyden suosio. Kaunas tuo Wizzairin tarjontaan mielenkiintoisen lisän.

