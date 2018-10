Voimistuvaa painetta ilmastotyöhön

YK:n alaisen hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n odotettu mutta yllätyksetön raportti julkistettiin varhain maanantaiaamuna. Yllätyksettömyys ei tee siitä yhtään vähemmän merkittävää. Jo aiemmin tiedossa olleiden havaintojen vahvistuminen lisää painetta tarttua raportin esille nostamiin epäkohtiin.

Kolme vuotta sitten Pariisin ilmastokokouksessa osanottajamaat sopivat, että maapallon keskilämpötilan nousu pitää rajoittaa kahteen ja pyrkiä 1,5 asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna. Raportti kertoo, mitä lämpötilan nousun rajaaminen 1,5 asteeseen nykytutkimuksen valossa käytännössä tarkoittaa.

Tutkijoiden mukaan keskilämpötila on jo noussut esiteollisesta ajasta yhdellä asteella. Samalla raportti havainnollistaa, että on kaikkea muuta kuin yhdentekevää, nouseeko lämpötila vuosisadan loppuun mennessä puolitoista vai kaksi astetta.

Raportti ei ole tuomiopäivän julistamista, vaikka uhkaavat kehityskulut tuodaan karusti esille. Tutkijoiden mukaan tavoitteeseen yltäminen on mahdollista, mutta vain nopeilla ja kouriintuntuvilla toimenpiteillä. Pariisin sopimuksen rajoitukset eivät riitä.

Maailmasta tulisi tehdä hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Päästöjä voisi tulla vain sen verran kuin maaperä, meret ja metsät kykenevät niitä sitomaan. Fossiilisten polttoaineiden käyttöä on ajettava nopeutetusti alas ja siirryttävä entistä nopeammin muun muassa aurinko- ja tuulienergian käyttöön. Myös ydinvoiman lisäämisellä ja energiansäästöllä on olennainen osuus.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Ihmisten kulutuskäyttäytymiseen sekä lento- ja autoliikenteeseen tavoitteella on olennainen vaikutus. Ilman hallitusten ja julkisen vallan painetta ja taloudellista ohjausta maaliin ei päästä. Esimerkiksi Turun kaupungin tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä on hyvä esimerkki paikallistason julkisen vallan paineesta.

Puolen asteen ero lämpötilan nousurajoituksessa on erityisen merkittävää pohjoisten merialueiden, merenpinnan nousun ja jo nyt sään ääri-ilmiöistä kärsivien kehitysmaiden näkökulmasta. Maailman pakolaistilanne pahenee maapallon keskilämpötilan noustessa.

Ilmastotavoitteisiin sitoutuminen on altista politiikan ja talouden suhdanteille, kuten esimerkiksi Yhdysvalloissa on nähty. Kannatusta on vaikea hankkia pitkän aikavälin välttämättömyydellä, kun kustannukset ja konkreettiset rajoitukset lankeavat maksettavaksi heti.

Sekään ei lisää suosiota, että ilmastonmuutoksen nopeimmat vaikutukset iskevät köyhimpiin alueisiin.

Aika ei suosi monenkeskistä sopimista, mutta vastuullisten maiden on painetta sopimiseen lisättävä. Vaikka EU on näyttänyt mallia, kunnianhimon tasoa on Euroopassakin nostettava.

ts.paakirjoitus@ts.fi