Köyhä saari suuressa avuntarpeessa

Toissa viikolla maanjäristyksestä alkanut katastrofi Indonesian Sulawesin saarella haastaa kansainväliset pelastajat kovemmin kuin pitkään aikaan missään päin maailmaa on koettu. Ainakin ensi alkuun ongelmista pahin on tuhoalueille pääseminen.

Teitä ja siltoja on tuhoutunut, eikä moniin kyliin ole ollut hyvää tieyhteyttä aiemminkaan. Niinpä veden, ruuan, lääkkeiden, polttoaineiden ja avustustarvikkeiden kuljettaminen on erittäin vaikeaa. Kulkureittien korjaaminen vie aikaa, jota kiireellistä apua tarvitsevilla ei ole viikkoja saati kuukausia.

Palun kaupunkiin avun kuljettaminen on onnistunut, kun lentokenttä on lopulta saatu toimimaan. Tsunamin jäljiltä tuhot ovat kaupungissa valtavat. Maantiekuljetukset lähimmistä kaupungeista kestävät kauan ja tarvitsevat turvatoimia ryöstäjien varalta. Palussa ryöstely on aivan yleistä.

Kaupungissa näkee, että avuntarve ei lopu sen jälkeen kun varsinaiset pelastustyöt on saatu päätökseen. Kymmenettuhannet ovat jääneet kodittomiksi. Suuri määrä rakennuksia on hajonnut korjauskelvottomiksi. Monien aiempien katastrofialueiden kuten Haitin perusteella voi arvioida, että jälleenrakennus etenee hitaasti ja maksaa miljardeja. Indonesia ei siihen pysty ilman kansainvälisen yhteisön merkittävää apua.

Pelastajat aloittivat vaikean työnsä nopeasti. Punaisen ristin kansainvälistä operaatiota johtaa suomalainen Andreas von Weissenberg, joka ryhtyi urakkaansa Jakartasta käsin, mutta pääsi lauantaina tuhon keskukseen Paluun. Järjestö sai alueelle viime viikolla noin 400 koulutettua vapaaehtoista ja kaksi helikopteria kuljettamaan apua kyliin. Toivottavasti kuljetuskalustoa saadaan ensi viikolla rutkasti lisää.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Normaaliin tapaan avustusjärjestöt aloittivat heti rahankeräyksen. YK:n lastenjärjestön Unicefin Suomen verkkosivuilla muistutetaan, että lapsiköyhyys on tuhoalueella ollut ennen tsunamiakin huomattava. Lasten tunnistamista ja perheiden yhdistämistä vaikeuttaa se, että vain kolmannes alle viisivuotiaista on synnyttyään rekisteröity.

Unicef varoittaa, että Sulawesin saarta uhkaa katastrofin toinen aalto, kun taudit alkavat levitä tulvineilla alueilla. Saarella on ollut lasten rokotuskampanja tuhka- ja vihurirokkoa vastaan, mutta se on vielä kesken. Tautien leviämistä helpottavat perin likaiset olot. Joka kolmannella perheellä ei ole tiettävästi ollut käymälää lainkaan.

Vielä viime viikon lopulla tiedot uhrien määrästä ja tuhojen laajuudesta olivat alustavia. Tiedonkulku maaseudulta on ollut poikki. Punainen risti tosin tiesi jo keskiviikkona kertoa, että kokonaisia kyliä on tuhoutunut.

ts.paakirjoitus@ts.fi