Sdp vankistaa kärkisijaansa

Puoluekannatusmittauksia tuijotetaan sitä herkeämmin, mitä lähempänä eduskuntavaalit ovat. Vaaleihin on aikaa reilut kuusi kuukautta. Politiikassa ehtii vielä tapahtua paljon ja äkkikäännöksetkin ovat mahdollisia, mutta loppusyksyn mittaustuloksilla alkaa olla viihdearvoa enemmän merkitystä.

Torstaina julkaistussa Ylen Taloustutkimuksella teettämässä puoluekannatusarviossa Sdp on vahvistanut etumatkaansa. Pääosin syyskuun kolmena viimeisenä viikkona mitattu kannatuslukema on 22,6 prosenttia. Edellisen mittauksen tulos oli kohentunut 2,3 prosenttiyksiköllä.

Kokoomus sai mittauksessa 18,9 ja keskusta 17,6 prosentin kannatuksen. Hallituksen kolmas pyörä siniset tarpoi edelleen yhden prosentin tuntumassa.

Vihreiden kannatus laski 11,6 prosenttiin. Vasemmistoliitto nousi 9,8 prosenttiin, ja Perussuomalaiset pysytteli runsaan yhdeksän prosentin tasolla.

Opposition pääpuolue pääsee yleensä nauttimaan oppositiolisästä. Sdp:lle kyseinen bonus ei ole ollut itsestään selvä. Helmikuussa 2016 Sdp:n kannatus käväisi vieläkin korkeammalla, mutta muutoin kannatus on sahannut edestakaisin pitkin vaalikautta. Puheenjohtaja Antti Rinteen vaihtamistakin on välillä vaadittu.

Nyt Sdp on ollut mittausten piikkipaikalla loppukeväästä lähtien. Vaikka hallitus on saavuttamassa talous- ja työllisyystavoitteensa, vaalikauden mittaan äänestäjillä on tapana kyllästyä valtaapitäviin.

Toki hallitus on päätöksillään tasoittanut Sdp:n ja myös Vasemmistoliiton tietä. Sote- ja maakuntauudistuksessa on käyty keskinäistä kädenvääntöä, työntekijöiden irtisanomismenettelyn keventämistä pienissä yrityksissä on ajettu taitamattomasti eteenpäin ja koulutuspäätöksissäkin on ollut parantamisen varaa.

Parasta vetoapua vasemmisto-oppositio on saanut ammattiyhdistysliikkeeltä, joka on lähtenyt poliittisten työtaistelujen tielle irtisanomislakikiistassa.

Jos pitkään samaan suuntaan osoittaneet kannatusmittaukset realisoituvat kevään vaaleissa, suomalaisessa sisäpolitiikassa ollaan palaamassa kolmen suuren tai keskisuuren puolueen aikaan. Järjestelmä on tarkoittanut vuorottelua sinipunan, punamullan ja porvarihallituksen välillä – pienemmillä puolueilla täydennettynä.

Liki neljän prosenttiyksikön etumatka puolta vuotta ennen vaaleja harvoin jos koskaan kokonaan sulaa. Tällä vuosikymmenellä sekä kokoomus että keskusta ovat kuitenkin saaneet tuta, että vaalituloksessa ennakkosuosikki on joutunut tyytymään ennustettua pienempään voittomarginaaliin.

Tämän vuosikymmenen vaalituloksilla ei ole saatu aikaan kovin vahvoja hallituksia. Mittaukset vihjaavat, ettei tilanteeseen ole odotettavissa välitöntä helpotusta.

ts.paakirjoitus@ts.fi