Trumpista lisää painolastia omille

Paine Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia kohtaan kasvaa samalla kun hänen puolueväkensä katselee huolestuneena kalentereitaan. Republikaanit tietävät, että kongressin välivaalit 6.11. merkitsevät pahimmillaan heistä monelle lähtöä edustajainhuoneesta ja muutamalle myös senaatista.

Trumpin yllä leijuu entisten jatkeeksi kaksi uutta tummaa pilveä. Toinen niistä on hyvin synkkä. The New York Times -lehti kertoi tiistaina laajoista veronkiertoepäilyistä, jotka ovat perua Trumpin ja hänen sisarustensa isältään saamista lahjoituksista ja jättiperinnöstä.

Lehden mukaan perinnöstä olisi pitänyt maksaa veroa yli puoli miljardia euroa, mutta he maksoivat vain reilut 50 miljoonaa euroa. Presidentin taktiikkana jo isän eläessä oli alentaa kiinteistöjen arvoa verojen minimoimiseksi

.

New York Timesin esille tuomat mahdolliset verorikokset ovat juridisesti vanhentuneet. Veroviranomaiset ilmoittivat kuitenkin ryhtyvänsä tutkimaan lehden väitteitä. Jos tutkinta eksyy Trumpin uudempiin toimiin verosuunnittelussa, voivat seuraukset olla presidentille vakavat. Tosin hänen kauttaan on jäljellä enää pari vuotta, joten viraltapanoa toivovien kannalta aika alkaa käydä sittenkin vähiin.

Lehden paljastuksien myötä Trump joka tapauksessa leimautuu valehtelijaksi. Hän sepitti vaalikampanjassaan tarinan lainarahoin upporikkaaksi itsensä urakoineesta miehestä. Lehden valtavan aineiston perusteella hänen menestyksensä perustui täysin isältä saatuihin varoihin.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Toinen Trumpin tuoreimmista hankaluuksista johtuu Brett Kavanaughista, jota presidentti ajaa koko voimallaan tuomariksi korkeimpaan oikeuteen. Ehdokkaaseen on kohdistettu syytöksiä, joiden mukaan hän on opiskeluaikana seksuaalisesti häirinnyt ainakin kahta naista. Tavoilleen uskollisena Trump on ivaillut toista häirinnästä kertoneista.

Muutama republikaani ilmaisi huolensa presidentin tyylistä tuomariehdokkaan tapauksessa. Huoli on ymmärrettävä paitsi tuomarin valinnan myös pian pidettävien välivaalien kannalta. Demokraatit eivät ole lähtökohtaisesti lainkaan suosikkeja, mutta Trump voi käydä republikaaneille liian suureksi painolastiksi.

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola arvioi aiheellisesti, että Trumpin perheen verojen välttely voi näkyä välivaalien tuloksessa (STT 3.10.).

Näin ei tapahdu Trumpin kannattajien kautta. He saavat syytteistä vain lisää intoa lähteä uurnille antamaan äänensä republikaaneille. Perinteiset republikaanien äänestäjät, jotka eivät ole Trumpista innoissaan, voivat jättää vaalit väliin.

Demokraatit ovat yleensä laiskahkoja äänestämään välivaaleissa, mutta Trumpin ajautuminen entistä ahtaammalle voi nostattaa heidän leirissään toiveikkuutta ja sitä myötä äänestysaktiivisuutta.

ts.paakirjoitus@ts.fi