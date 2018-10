Musiikinopetuksen rikkaus turvattava

Turku yhdistää konservatorion ja Turun seudun musiikkiopiston yhdeksi oppilaitokseksi. Turun kaupunginhallitus päätti tiistaina äänestysten jälkeen, että kahdesta kannatusyhdistyspohjaisesta oppilaitoksesta muodostetaan Turun kaupungin omistama Turun Musiikinopetus Oy.

Samalla syntyy Suomen suurin musiikkioppilaitos, kun toimintaa mitataan valtionrahoituksen perusteella.

Turku on tukenut musiikkioppilaitoksia yhteensä 1,3 miljoonalla eurolla vuodessa: konservatorion osuus on noin 750 000 euroa ja Turun seudun musiikkiopiston noin 540 000 euroa.

Ensimmäisiä tehtäviä yhtiöittämisessä ovat tilakysymykset. Konservatorio toimii Linnankadulla Kuntien eläkevakuutuksen omistamassa vanhassa köysitehtaassa, jonka uudistus suunniteltiin aikanaan varta varten konservatoriotoimintaa ajatellen. Vuokrasopimus päättyy vajaan vuoden kuluttua. Musiikkiopiston tilat ovat Mestarinkadulla kaupungin kiinteistössä, joka on myynnissä.

Uudelle oppilaitokselle tavoitellaan yhtä toimitilaa, mutta opetusta järjestetään myös kouluissa eri puolilla kaupunkia.

Uudessa oppilaitoksessa opetusta tarjotaan lähes 70 000 tuntia vuodessa sadoille lapsille ja nuorille: Turun konservatorion ammatillista koulutusta ja taiteen perusopetusta on nyt noin 40 000 tuntia, musiikkiopistossa noin 29 000 tuntia.

Kahden toimijan yhdistämisessä on haasteensa. Konservatorion suhtautuminen on ollut jo valmisteluvaiheessa myönteistä, musiikkiopiston kanta on ollut kielteisempi. Yksi huolenaiheista on koskenut sitä, pääseekö musiikkiharrastuksen pariin enää ilman pääsykoetta.

Kriittiset äänenpainot on syytä kuulla, sillä uuteen yhtiöön on tärkeä saada parhaat ominaisuudet molemmista Turun kulttuurikentässä paikkansa vakiinnuttaneista ja arvostetuista oppilaitoksista. Siten voidaan taata pedagogisesti korkeatasoinen ja monipuolinen musiikinopetus.

Selvitysraportin mukaan yhdistämisestä hyötyvät sekä asukkaat että organisaatiot: Oppilasvalinta selkiytyy, koulutus monipuolistuu ja harvinaisten instrumenttien opetus voidaan turvata. Hallinto- ja tukipalveluja voidaan käyttää tehokkaammin ja henkilöstön osaamista kehittää.

Musiikkiopistossa on 821 oppilasta ja 291 musiikkileikkikoululaista, konservatoriossa vastaavat luvut ovat 572 ja 301. Hallintohenkilökuntaa konservatoriossa on kaksi enemmän kuin opistossa eli seitsemän. Luvut eivät kuitenkaan ole verrannollisia, sillä konservatoriolla on toisen asteen ammatillista koulutusta, opistolla ei.

Muutoksessa on tärkeä nähdä laadukkaan musiikinopetuksen merkitys. Turulla on musiikkikaupunkina arvokkaat perinteet. Parhaimmillaan voimien yhdistäminen tuottaa maan kärkitasoa olevan oppilaitoksen, jolla on vaikutusta koko kaupungin kulttuurielämään.

