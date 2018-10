Tiedustelulait viivytyksettä voimaan

Periaatteellisista, puoluepoliittisista ja taktisista erimielisyyksistä tällä vaalikaudella tunnetuksi tullut eduskunta pääsee kokeilemaan harvinaista konsensuksen mahdollisuutta. Yksimielisyyttä testataan niin sanotuissa tiedustelulaeissa, joiden kohtalosta eduskunta äänestää tänään.

Esitys tiedustelulakien kiireellisyydestä tehtiin tiistaina eduskunnan toisessa käsittelyssä. Kiireellisyys toteutuu, jos esitys saa tuekseen viiden kuudesosan enemmistön annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä ei lasketa mukaan.

Tiedustelulakien säätäminen edellyttää perustuslain muuttamista. Jos lakien hyväksyminen siirtyisi vaalien jälkeiseen aikaan, voimaantulon aikaviive olisi vähintään kahdeksan kuukautta.

Esityksen läpimeno helpottui merkittävästi viime viikolla, kun Sdp:n eduskuntaryhmä päätyi kiireellisyyden kannalle. Myös kristillisdemokraatit sekä valtaosa vihreistä ja Rkp:stä aikoo äänestää nopeutetun menettelyn puolesta.

Vasemmistoliitto on kokonaisuutena perinteisen perustuslakikäsittelyn kannalla. Perussuomalaiset on jättänyt kantansa avoimeksi, mutta olisi yllätys, jos tiedustelulakien nopeutettu voimaantulo pysähtyisi sen vastustukseen.

Perustuslain muutosta tarvitaan, koska uudella lainsäädännöllä puututaan yksityiselämän suojaan. Perustuslakivaliokunnan mukaan kiireelliseksi julistamiselle ei ole esteitä.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Siviili- ja sotilastiedustelulakeja on pidetty välttämättöminä, jotta Suomi voisi nykyistä tehokkaammin torjua valtakunnan turvallisuuteen liittyviä uhkia, kuten terrorismia, vakoilua ja kyberhyökkäyksiä. Tällä hetkellä Suomi on tiedustelussa pitkälti ystävällismielisten kumppaneiden avun varassa.

Lakien säätämiseen on liittynyt perusteltuja yksityisyyden suojaan ja kansalaisvapauksiin liittyviä ongelmia.

Lausuntokierrosten ja valiokuntakäsittelyiden aikana niitä on hälvennetty. Suojelupoliisin valvontaa on parlamentarisoitu, tietoliikennetiedustelun kohdentamista tarkennettu, tiedustelun valvontaa täsmennetty ja tiedusteluvaltuutetun oikeuksia laajennettu. Eduskunta on saamassa tiedusteluvalvontavaliokunnan.

Tiedustelulait eivät ole kaiken kattavia turvaverkkoja ulkoisten ja sisäisten uhkien varalle. Niiden pikainen hyväksyminen on kuitenkin tarpeen, jotta Suomen lainsäädäntö yltäisi EU-kumppaneiden tasolle. Olennaista on, että Suomi pystyy lainsäädäntönsä puolesta toiminaan tasavertaisesti Suomessa toimivien ja Suomea tarkkailevien tiedustelupalveluiden kanssa.

Kiireellisyyden vastustaminen perustuslain pyhyyden nimissä voi olla perusteltua. Taktikointi ja puoluepoliittinen hidastelu voivat kuitenkin tulla kohtuuttoman kalliiksi.

ts.paakirjoitus@ts.fi