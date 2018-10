Turun kotihoito on saatava kuntoon

Jos kotihoidon työntekijällä on vastuullaan viisitoista vanhusta työpäivän aikana, aika ei riitä hyvään, saati yksilölliseen hoitoon. Asiakasmäärä ei olisi vähäinen, vaikka kotona asuvat olisivat erityisen hyväkuntoisia. Laitoshoidon yhä useammin korvaava kotihoito on tehnyt henkilökunnan työstä entistä vaativampaa, koska yksin asuu hyvin huonokuntoisiakin vanhuksia.

Turkulaisen Hanna Molosofkinin kokemukset vanhustyöstä Turussa loppukeväästä ovat järkyttäviä: Sairastuneiden hoitajien tilalle ei riittänyt sijaisia, joten vanhukset jaettiin entuudestaan täystyöllistettyjen naapurialueiden hoitajien kesken. Hoitotietoja ei pystytty siirtämään tehokkaasti, potilastiedot sisältävät puhelimet ja muut tarvittavat välineet saattoivat olla epäkuntoisia (TS 18.9.).

Turun kotihoidon ongelmat nousivat uutisiin myös ennen kesää, jolloin Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelumenettelyn piirissä oli puolet Turun kotihoidon alueista (TS 19.5. ja 23.5.). Kotihoidon ongelmista ei ollut raportoitu asianmukaisesti Turun sosiaali- ja terveyslautakunnalle.

Kuukauden Turun työtahtia kestänyt Hanna Molosofkin siirtyi sijaiseksi Paraisten kaupungin kotihoitoon. Vaikka kyse on yhden hoitajan kokemuksesta, se kertoo paljon: Paraisilla asiakkaita hoitajaa kohti oli puolet vähemmän, vanhuksia ehdittiin viedä ulkoilemaan ja kuljettaa päivätoimintaan.

Työntekijähavainnot paljastavat myös sen, mihin laitoshoidon vähentäminen ja huonokuntoisten vanhusten jättäminen kotihoitoon saattaa pahimmillaan johtaa.

Jos ainoa vanhuksen luona kävijä on kiireinen kotihoitaja, pikakäynti ei riitä avuksi. Suomessa kotona vanhuuttaan viettää ihmisiä, jotka eivät siellä pärjää. Turvarannekkeesta tuskin on apua, jos sitä ei osaa painaa.

Turussa tehdään vanhus- ja vammaispalveluiden palvelualuejohtajan mukaan puolitoista miljoonaa kotikäyntiä vuodessa. Ongelmien paljastuttua Turku on luvannut lisätä kotihoidon työntekijämäärää. Tänä vuonna on määräraha seitsemäntoista lisäykseen vakinaisessa sijaispoolissa, ja ensi vuodeksi kotihoitoon on esitetty 20 vakanssia lisää. Nykyisiä resursseja pyritään myös kohdentamaan paremmin. Se on välttämätöntä, sillä osa asiakkaista jää nykyisin ilman tarvitsemaansa palvelua.

Henkilökuntamitoituksessa on huolehdittava työntekijöiden riittävyydestä sekä lakisääteisistä tauoista. On kohtuutonta, jos työntekijä joutuu valitsemaan, mitä jättää tekemättä.

Vanhusten ja työntekijöiden puolesta puhuvaa Hanna Molosofkinia on tärkeä kuulla, ja Turun johtavien virkamiesten ja päättäjien on syytä ottaa puheenvuoro vakavasti.

