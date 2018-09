Turku oikeaan aikaan Tukholmassa

Turku tiivisti suhteita ruotsalaisiin sidosryhmiinsä tiistaina Tukholmassa järjestetyssä Åbodagenissa. Yksi Turun markkinoijista oli maailmanlaajuisesti tunnetun peliyhtiö Supercellin toinen perustajista Mikko Kodisoja, jonka mukaan miljardiluokan yhtiöksi kasvaneen pelifirman alku luotiin sujuvasti Turussa.

Turku on liikkeellä naapurimaassa oikeaan aikaan. Ulkoministeriö on valinnut Ruotsin Suomen maakuvan painopistekohteeksi kahdeksi seuraavaksi vuodeksi. Tavoitteena on saada ruotsalaiset kiinnostumaan Suomesta aiempaa enemmän. Tukholman suurlähetystö saa vuosiksi 2019–2021 hieman lisää resursseja tekemään Suomea tunnetummaksi. Lähin kaupunki Turku on luonteva kohde tutustua Suomeen turistina, opiskelijana, yliopistotutkimus- tai yrityskumppanina.

Tukholmaan suunnattu viesti korosti yritystoiminnan mahdollisuuksia ja kaupungissa toimivien korkeakoulujen tasoa. Turun yliopiston ja Åbo Akademin tutkimuksen pohjalta kehitettyjen innovaatioiden lisäksi ruotsalaisille esiteltiin Turun aluetta elokuvatuotantojen mekkana. Länsi-Suomen elokuvakomissiolla on näyttöä 50 elokuvan ja tv-sarjan kuvauksista Turussa ja saaristossa.

Ruotsalaisten elokuva-alan toimijoiden mukaan suomalaisten rahoitusmalli on pohjoismaisittain edistyksellinen. Ammattitaitoisen markkinoinnin ja tuotanto-osaamisen ansiosta Turun alueelle on täysin mahdollista saada lisää kansainvälisiä tuotantoja, jotka työllistävät myös paikallisia alan osaajia.

Åbodageniin Mikko Kodisojan sai mukaan rakkaus kotikaupunkiin (TS 26.9.), johon hän on Supercell-kumppaninsa Ilkka Paanasen kanssa perustanut myös nuorten syrjäytymistä ehkäisevän Me-kodin. Nyt multimiljonäärit tavoittelevat Turun ratapiha-alueelle Pohjois-Euroopan johtavaa miljoonien kävijöiden elämyskeskusta. Lähes 500 miljoonan euron jättihankkeeseen yrittäjät toivovat kaupungin suunnittelemaa Historian museota ja mahdollista musiikkitaloakin.

Turun näkyvyyttä Ruotsin kulttuurielämässä vahvistaa sopivasti juuri nyt Ruotsin radion sinfoniaorkesterin päävierailijana aloittanut Turun musiikkijuhlien uusi taiteellinen johtaja, kapellimestari Klaus Mäkelä. Kolmen vuoden kiinnitys naapurimaan musiikkimaailman huippupaikalle on merkittävä.

Suurlähetystössä luvattiin tuki kaupunginjohtaja Minna Arven johdolla tehdylle avaukselle, jolle toivottavasti on luvassa hyvin suunniteltu ja monipuolinen jatkotyö. Toistaiseksi etäisyys Tukholmasta Turkuun näyttää olevan pidempi kuin päinvastoin.

Ruotsalaisten kiinnostusta tiiviimpään Suomi- ja Turku-suhteeseen vakuutti osaltaan yritysjohtaja Jacob Wallenberg. Viesti on hyvä, sillä hänen puheenvuoroillaan on Ruotsissa tavannut olla painoarvoa.

