Lukijalta: Kasvomaskit vai ei? Asialla on monta puolta

Suomen hallitus päätti selvityttää perusteellisesti, onko kasvomaskien käytöstä hyötyä koronavirustartunnan torjunnassa. Moni ajatteli, että asia olisi voitu päättää puoleen tai toiseen heti. Asiasta on paljon mielipiteitä ja ristiriitaisia näkemyksiä. Oma mielipiteeni siitä on perusteluineen seuraava.

Sairaaloissa suojataan henkilökuntaa perusteellisella suojavarustuksella heidän hoitaessaan vaarallista tartuntatautia sairastavaa potilasta. "Tavallisen maskin" käyttö väestön keskuudessa perustuu toiseen ajatukseen. Siinä maskin käyttäjä suojaa muita ihmisiä pisaroiden ja pärskeiden kautta leviävältä taudilta. Tällaista maskien käyttöä näkee maailmalla paljon.

Suomessa on vanhuksia laitoksissa ja kotona hoitava henkilöstö määrätty käyttämään maskia eli nenä- ja suusuojainta. Syy on juuri edellä kerrottu. Tällä tavalla suojataan vanhuksia. Koronavirustartunta voi olla oireeton eikä hoitaja tiedä sitä kantavansa.

Miksi ei siis sama logiikka toimisi koko väestön osalta?

Toki se toimisikin, mutta mikä olisi sen hyödyllisyys? Tämä voidaan laskea, vaikka sanotaan, että "sairaudella ei ole hintaa".

Yli 80-vuotiaalle koronavirustartunta on 300 kertaa vaarallisempi kuin alle 50-vuotiaalle. Turussa on todettu alle 200 koronavirustartuntaa. Heistä aktiivisessa tartuttamisvaiheessa on alle 50 henkilöä. Oletettavasti suurin osa heistä sairastaa kotona tai sairaalassa. Oireettomien tartunnankantajien määrää emme tiedä.

Riski saada tartunta ulkona liikkuessa toisilta ihmisiltä on äärimmäisen vähäinen – varsinkin, jos pidämme huolta kohtuullisista etäisyyksistä.

Turussa kymmenien tuhansien ihmisten määrääminen käyttämään maskia kaikkialla kotinsa ulkopuolella liikkuessaan ei olisi perusteltua. Suurimmat hyötyjät tällaisesta olisivat maskikauppiaat. En usko, että nykyisillä tartuntojen lukumäärillä tultaisiin tällaista suositusta Suomessa antamaan.

Sen sijaan sisätiloissa, joissa suuri joukko ihmisiä on tiiviisti ja pitkään, voisi maskin käytöstä olla jonkin verran hyötyä. Toki vielä turvallisempaa on, jos voi välttää tällaisia tilanteita. Kaikki eivät voi.

Joukkoliikenne, suuret yleisötilaisuudet ja muut tungokset ovat riski. Tässä lienee myös merkittävin syy siihen, että suuret metropolikaupungit ovat olleet "tartunnanpesiä".

Voiko maskien käytöstä olla "psykologista hyötyä"? Kyllä se ainakin olisi varsin näkyvä muistutus siitä, että keskuudessamme on vakava tartuntatauti. Toisaalta maski voi aiheuttaa myös vääränlaista turvallisuuden tunnetta. Tällöin voi unohtua paljon tärkeämpi asia eli riittävät etäisyydet ja tehostettu käsienpesu.

Asialla on siis monta puolta.

Aki Linden

kansanedustaja (sd)

lääkäri