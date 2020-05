Lukijalta: Ammatillisen tutkinnon voi suorittaa joustavalla tavalla, työllistymisen nopeus voi jopa yllättää

Koronan seurauksena moni toimiala on nyt kokenut kolhuja ja kamppailee epävarmuuden tilassa. Ennusteet tulevasta talouden kehityksestä suorastaan kilpailevat synkkyydellään. Koulutussektori tuskailee vielä edellisten leikkausten kanssa, uusiakin saattaa olla tulossa.

Vallitsevaan tilanteeseen on tarjottu erilaisia lääkkeitä jo pitkään. Esimerkiksi TE-keskus tarjoaa kohdistettuja täsmäkoulutuksia ja myös yksityissektori on valjastettu edistämään työllisyyttä. Kaikki keinot on hyvä ottaa käyttöön.

Silti ei pidä unohtaa olemassa olevaa, perinteikästä ja toimivaa koulutusjärjestelmää. Suomi on tästä maailmankuulu. Toimivaa järjestelmää kannattaa hyödyntää niin kauan kuin se vielä on olemassa.

Ammatilliset oppilaitokset tarjoavat suoran väylän työelämään. TAO, Turun Ammattiopistosäätiö on kouluttanut käden taitajia jo yli 90 vuotta. Tätä osaamista tarvitaan yhä edelleen. Vanhentuva rakennuskantamme tarvitsee huoltajia ja korjausta. Hyvin käytössä kestänyt kestää vielä pitkään, kun se taitavissa käsissä ehostetaan.

Motivoituneet opiskelijat on otettu iloiten vastaan työelämässä. Harjoittelujen kautta luodaan suora yhteys yrittäjiin.

Kouluttautumalla voi avata uusia ovia. Ammatillinen tutkinto on mahdollista suorittaa nykyään hyvinkin joustavalla tavalla. Työllistymisen nopeus voi jopa yllättää. Palkallisella oppisopimuksella tutkinnon voi suorittaa työelämässä töiden ohella.

Suosittelen tutustumaan TAO, Turun Ammattiopistosäätiön koulutustarjontaan.

Niko Toivonen

opettaja