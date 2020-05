Lukijalta: Uskomme yhä Eurooppaan

Vuosi sitten pidetyissä eurovaaleissa käytiin kamppailua suurimman Eurooppa-puolueen paikasta. Vuotta myöhemmin elämme hyvin erilaista arkea Euroopan unionissa. Koronavirus on muuttanut maailman, jonka tunnemme.

Kokoomuksen eurovaaliohjelma oli "Uskomme Eurooppaan". Uskomme eurooppalaisen yhteistyön voimaan ilmastonmuutoksen torjunnassa, maahanmuuton hallinnassa sekä vapaiden sisämarkkinoiden toimivuudessa.

Koronakriisin seurauksena päästöt ovat laskeneet rytinällä, turvapaikanhakijoiden määrä on vähentynyt ja tilanne EU:n ulkorajoilla on rauhoittunut. Silti ilmasto lämpenee edelleen ja maailmassa on edelleen paljon ihmisiä, jotka etsivät turvaa, suojaa ja työtä.

Koronakriisistä selviämiseksi EU:n ja jäsenvaltioiden yhteisiä toimia tarvitaan entistä enemmän. Viimeisten viikkojen aikana EU on tehnyt uusia ja tarpeellisia aloitteita talouden elvyttämiseksi. Virus ei tunne rajoja ja riski sen uudelleenleviämisestä on todellinen, jos EU-tason koordinaatiota ei ole.

Jäsenmaiden tulee yhteisvoimin panostaa rokotteen kehittämiseen ja taata erilaisten jäljityssovellusten yhteensopivuus. EU-hankintojen ulkopuolelle jäämisellä on kova hinta. Tämän näimme suojavarustehankintojen yhteydessä, joista Suomen hallitus myöhästyi. Muissa Euroopan maissa hengityssuojaimien käyttöä edellytetään julkisilla paikoilla. Suomessa niiden hyötyä vasta selvitetään.

Tänään vietetään Eurooppa-päivää. Suomelle tämä on 25. kerta. EU:ssa voimme vahvistaa suomalaisille keskeisiä kokoomuslaisia periaatteita kuten vapaus, vakaus ja vauraus.

Odotamme yhdessä koronavapaata aikaa. Se edellyttää määrätietoisia toimia EU:lta, Suomen hallitukselta, eduskunnalta sekä kansalaisilta. Vain yhdessä voimme onnistua. Uskomme yhä Eurooppaan.

Anne-Mari Virolainen

kansanedustaja (kok)