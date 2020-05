Lukijalta: Aika entinen ei koskaan enää palaa

"Tämän kehityksen (globalisaatio) myötä uskottiin, että kansallisvaltion aika on ohi. Nyt tämän uskon aika on ohi. Koronaviruksen suuri aatteellinen vaikutus on tässä: Kansallisvaltio palaa. Korona kertoo, että ylikansallinen idealismi ei riitä, vaan jokainen valtio ponnistaa alkuperäisistä lähtökohdistaan." Näin kirjoitti Jarmo Virmavirta 5.5. Turun Sanomien puheenvuorossa.

TS:n päätoimittajana ja poliittisena ajattelijana Jartti oli 1980-luvun lopulla yksi Suomen EU-jäsenyyden esitaistelija. Muistan noilta ajoilta, kun irvailin, että kansallinen kokoomus painottaa kansainvälisyyttä ja kansainvälinen Sdp kansallista. Joko nyt palataan entiseen?

Pettymys aiheuttaa helposti heiluriliikkeen pysähtymistä ääriasentoihin. Kun kansainvälisyyden hyvä on mennyt kehittyviin maihin ja ongelmat, kuten globalisaation aiheuttama epäoikeudenmukaisuus tuntuu kehittyneissä maissa, niin siitä tehdään yksinkertaistettu johtopäätös: "Suomi ensin" olisi meillekin ratkaisu.

Trumpin America First voi olla vaikkei toivottava niin supervallan kannalta jotenkin ymmärrettävä. Meille se on hurja ja pelkään kurja mahdollisuus.

Pieni ja sisukas Suomi tulee aina kakkoseksi, ihan kuten tuntemattomassa Vanhala asian ilmaisi jatkosodan palkintojen jakoa kommentoidessaan.

Suomen toivo on ollut kansainvälisessä työn jaossa ja viennissä. Sen varmistaminen on ollut agendan ykkösasia. Sen onnistuminen taas edellyttää, että kansainvälisen toiminnan tulee perustua sopimiseen ja sääntöihin sekä niiden noudattamiseen.

Viisas "Itsenäinen kansa – yhteistyön maailma" -ajatus toteutuu EU:ssa. Sitä ei pidä hajottaa, sitä pitää kehittää.

Mikko Rönnholm

sd, entinen Ked ja MEP