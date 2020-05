Lukijalta: Euroopasta tukea ihmisille ja ympäristölle kestävään jälleenrakennukseen

Koronavirus on muuttanut elämää kaikkialla. Poikkeusolosuhteissa meidän on tuettava elinkeinoja pääsemään yli akuutin kriisin ja samalla ohjattava taloutta entistäkin päättäväisemmin ympäristölle ja ihmiselle kestävään suuntaan. Tähän tarvitsemme vahvaa ja yhtenäistä Euroopan unionia.

Koronaviruksen torjunta on yhteinen haaste, johon meidän on yhdessä pystyttävä vastaamaan. Eurooppalainen reilu muutos on entistäkin tärkeämpi tavoite paitsi ilmastokriisin ratkaisemiseksi myös kestävän talouden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi koronan jälkeisenä aikana. Kriisistä on otettava opiksi ja rakennettava kestävämpää yhteiskuntaa.

EU elvyttää talouttaan kriisin jälkeen siten, että toimet ovat linjassa EU:n vihreän kehityksen ohjelman ja ilmastonsuojelun kanssa. EU on jo nyt suunnannut budjettirahoitusta, kuten alue- ja kehitysrahaa, uudestaan ja osoittanut 37 miljardia euroa koronatoimiin.

Varsinais-Suomen siteet Eurooppaan ovat monella tapaa vahvat. Itämeremme elpyy vain sen rantavaltioiden yhteisillä toimilla. Telakkamme tilauskirjat täyttyvät, kun maailmalla halutaan ympäristöystävällisempiä risteilijöitä, joita EU:n ympäristölainsäädäntö on vaatinut.

Alueemme suuri vahvuus on monialaiset korkeakoulut, jotka ovat löytäneet merkittäviä eurooppalaisia kumppanuuksia tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyössä. EU on keskeinen syy ja rahoittaja sille, että olemme voineet suunnitella Turun ja Helsingin välistä nopeaa junayhteyttä.

Tarvitsemme yhteisiä eurooppalaisia päätöksiä, jotta selviämme tästä kriisistä yhdessä. Kansainvälinen yhteisö on meille korvaamaton tuki, jolla voimme lisätä kuntien elinvoimaisuutta ja kuntalaisten hyvinvointia.

Tänään 9.5. vietetään Eurooppa-päivää. Liputetaan siis yhteistyön ja kestävän tulevaisuuden puolesta!

Ville Niinistö

Europarlamentaarikko

Niina Ratilanen

EU:n alueiden komitean varajäsen