Lukijalta: Eurooppa nousee kriisistä entistä vahvempana

Eurooppa nousee kriisistä erilaisena. Meidän on kyettävä auttamaan paremmin yhteiskunnan köyhimpiä ja heikoimpia, toteavat kirjoittajat.

Vuonna 1950 Eurooppa kärsi toisen maailmansodan seurauksista ja etsi keinoa varmistaa, etteivät sodan kauhut enää toistuisi. Ranskan ulkoministeri Robert Schuman esitteli 9. toukokuuta ratkaisuksi yhteiset instituutiot, joiden myötä sota ei olisi paitsi ajateltavissa, myöskään materiaalisesti mahdollinen. Hänen visionsa muutti historiaa ja loi perustan tämän päivän Euroopan unionille.

Schumanin julistuksen 70. vuosipäivänä Eurooppa on jälleen kriisissä. Yli 100 000 ihmistä on menehtynyt koronavirukseen Euroopassa. Sadat miljoonat ovat joutuneet rajoittamaan arkeaan.

Olemme kiitollisia niille elintärkeiden alojen työntekijöille, jotka ovat jatkaneet työtään kriisin keskellä. Olemme kiitollisia sairaaloiden ja palvelutalojen työntekijöille, ammattikuljettajille, kaupan kassamyyjille, poliiseille – kaikille heille, jotka tekevät työtä arkielämämme jatkumisen eteen.

Olemme kiitollisia eurooppalaisten osoittamasta solidaarisuudesta ja kansalaisaktiivisuudesta. Miljoonat ovat auttaneet vapaaehtoisesti esimerkiksi toimittamalla ostoksia ikäihmisille, ompelemalla hengityssuojaimia ja keräämällä rahaa pahimmassa pulassa oleville.

Kykenimme kriisin hetkellä nopeisiin yhteisiin päätöksiin, jotta yhteismarkkinat voisivat yhä toimia ja esimerkiksi terveydenhuollon tarvikkeita voitaisiin toimittaa niitä tarvitseville ja elintarvikkeet saataisiin kauppojen hyllyille.

Teimme nopeita päätöksiä, jotta EU-mailla olisi riittävästi taloudellista liikkumavaraa toimia.

Suuntasimme Euroopan talouden vakauttamiseksi perustetun EVM-mekanismin koronaviruksen torjuntaan. Varasimme heti 100 miljardia euroa EU-maiden tueksi niiden pyrkiessä ehkäisemään lomautuksia ja irtisanomisia.

Euroopan keskuspankki puolestaan antoi ennennäkemätöntä tukea, jotta kotitalouksille ja yrityksille oli edelleen tarjolla lainarahoitusta.

Mutta paljon on vielä tehtävä.

Nyt kun EU-maat höllentävät varovasti ja vähitellen rajoituksia, tärkeintä on edelleen suojata ihmishenkiä ja pitää huoli heikoimmassa asemassa olevista.

Meidän on edelleen tehtävä kaikkemme rokotetutkimuksen edistämiseksi. Maailman terveysalan järjestöt yhteen koonnut globaali varainkeruukampanja kokosi 4. toukokuuta yhteensä 7,4 miljardin rahoituslupaukset rokotteiden, hoitojen ja diagnostiikan kehittämiseen, mikä on osoitus siitä, että maailma kykenee kyllä yhdessä nopeaankin toimintaa, kun kyseessä on yhteinen etu.

Meidän on pidettävä tämä liike hengissä. Euroopan rooli tässä voi olla ratkaiseva.

Meidän täytyy alkaa valmistella talouden elvyttämistä. Huoli terveydestä vaihtuu nyt monilla huoleksi työpaikasta. Euroopan talous on taas saatava vauhtiin.

Sodan jälkeinen sukupolvi osoitti, että kriisistä ulospääsy edellyttää irtautumista menneestä. Myös meidän on ymmärrettävä, että tarvitsemme uuteen nousuun uusia ajatusmalleja.

Eurooppa nousee kriisistä erilaisena kuin mitä se oli ennen kriisiä.

Meidän on kyettävä paremmin auttamaan yhteiskunnan köyhimpiä ja heikoimpia.

Liian monella Euroopassa oli vaikeuksia saada rahat riittämään jo ennen kriisiä. Nyt miljoonilla on edessään epävarma tulevaisuus työpaikan menetyksen tai konkurssin vuoksi.

Kriisi on kurittanut erityisesti nuoria ja naisia. Heille on saatava konkreettista tukea. EU:n on rohkeasti tehtävä kaikki tarvittava elinkeinojen turvaamiseksi varsinkin pahiten kärsineillä alueilla.

EU:n on noustava terveelle ja kestävälle pohjalle.

Ilmastonmuutos ei ole hävinnyt minnekään. Taloutemme elpymisen on perustuttava vihreän kehityksen ohjelmaamme eli ns. Green Dealiin.

Eilen vietimme toisen maailmansodan päättymisen 75. vuosipäivää. Emme saa unohtaa sodan kauhuja ja niitä uhrauksia, joita sodan päättämiseksi vaadittiin.

Nyt Eurooppa-päivänä on hyvä muistaa, mitä sen jälkeen tapahtui.

Sodan jälkeinen sukupolvi uskoi, että sodan raunioille voidaan rakentaa parempi Eurooppa, ja sellaisen se seuraajineen myös rakensi.

Tämän opin kun pidämme mielessä, emme unohda solidaarisuutta ja seisomme arvojemme takana, nousemme tästä kriisistä vahvempina kuin koskaan.

Euroopan parlamentin puhemies David Sassoli, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel, Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen