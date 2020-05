Lukijalta: EU-rahalla varmistamme osaajat Varsinais-Suomessa myös jatkossa

Koronaviruksen vaikutukset talouteen näkyvät nyt myös teollisuudessa. Ravintoloiden ja matkailualan ongelmien lisäksi koronavirus aiheuttaa ongelmia varsinaissuomalaisittain tärkeän meriteollisuuden tuotannossa ja työllisyydessä. Viime viikkojen aikana olemme saaneet kuulla teknologiateollisuuden yritysten tuotantoseisokeista ja lomautuksista.

Yhteinen huoli maakunnassa on, että yhä useampi näistä lomautuksista muuttuu irtisanomisiksi.

Irtisanottaville työntekijöille tarjotaan jo nyt muutosturvan toimintamallin mukaisesti yksilöllisiä tukitoimia työllistymiseen. Turvataksemme riittävät resurssit työllistämistoiminnassa Varsinais-Suomen Ely-keskus on käynnistänyt hakemusvalmistelun EU:n komissioon rahoituksen hakemiseksi.

Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) mahdollisesti saatava tuki toisi mittavaa lisäapua irtisanomistilanteisiin.

Rahasto auttaa maailmankaupan muutosten tai maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vuoksi työttömiksi jääneitä työllistymään, kouluttautumaan tai vaikka perustamaan oman yrityksen. Rahaston tuki voi kattaa enintään 60 prosenttia hankkeen kustannuksista.

EGR-lisätuki mahdollistaa kohdennetun palvelun nopeasti, tehokkaasti ja vaikuttavasti. EGR-tukea voi hakea Euroopan komissiolta tilanteessa, joissa yli 500 henkilöä irtisanotaan kerralla yhdestä yrityksestä tai samalta toimialalta.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) vastaa rahaston hallinnoinnista Suomessa. TEM valmistelee ja lähettää Suomen tukihakemukset Euroopan komissiolle. Hakemusten toimeenpanovastuu on alueellisella Ely-keskuksella ja TE-toimistolla. Hankkeiden kesto on kaksi vuotta.

Globalisaatiorahaston resurssit on tarkoitettu kaikille irtisanottaville, mutta EGR-resursseista olisi erityistä hyötyä tilanteessa, jossa moni korkeasti koulutettu joutuu työttömäksi. EGR-lisäresurssien avulla voisimme toteuttaa esimerkiksi tekniikan alan jatkokoulutushankkeita.

Insinööristä diplomi-insinööriksi -koulutuspolkujen toteuttaminen Turussa olisi erittäin mutkatonta, sillä Turun yliopiston tekninen tiedekunta voisi toteuttaa koulutuksen maakuntamme alueella. Hankkeissa voisi hyödyntää myös Turun ammattikorkeakoulun mittavaa tekniikan alan koulutuskokonaisuutta esimerkiksi ylempien ammattikorkeakoulututkintojen muodossa. Nämä täsmäkoulutushankkeet toteutettaisiin varsinaissuomalaisten yritysten tarpeisiin yhteistyöverkoston hyvällä tuella.

EU-rahalla järjestettäisiin koulutusta myös kaikille muille työntekijäryhmille. Viime vuosina suosituimpia työvoimakoulutuksia ovat olleet autonrakentajan, logistiikan sekä rakennus- ja metallialan peruskoulutukset. Myös hoitoalan koulutukset ovat olleet suosittuja.

Euroopan globalisaatiorahaston resursseja on Varsinais-Suomessa käytetty tuloksellisesti niin Nokian tehtaiden lakkautuksen yhteydessä kuin Microsoftin lopettaessa toiminnan Salossa. Suomi on saanut EGR-tukea kymmenen kertaa vuodesta 2007 alkaen. Projekteista kahdeksan on ollut yrityskohtaisia ja kaksi sektorikohtaisia.

Maakuntamme kilpailukyvyn näkökulmasta on erittäin tärkeää, että ylläpidämme maakunnan korkeaa osaamistasoa, oli kyse meriteollisuudesta tai muista kärkitoimialoistamme. Maakuntamme menestyy, jos muualta tänne muuttaneet huippuosaajat haluavat jatkossakin pysyä täällä.

Ilkka Kanerva

maakuntahallituksen puheenjohtaja

Timo Metsä-Tokila

johtaja, Varsinais-Suomen Ely-keskus