Lukijalta: Koronapandemia synnyttää uusia palvelu- ja tavaratarpeita ja uutta työtä

Kun parhaillaan elämme koronapandemian kriisiaikaa, meidän tulee muistaa, että aikanaan siitä päästään pois. Edistyksellisimmät liikemiehet puhuvat julkisuudessa uudesta normaalista. Sillä tarkoitetaan mahdollista siirtymistä uudentyyppisiin liiketoimintakonsepteihin pandemia-ajan jälkeen.

On asioita, jotka ovat saaneet lisää tilaa liiketoiminnoissa. Näistä voidaan mainita digitaalisuus ja etätyö. Digitalisoinnin hyödyntäminen on ollut käynnissä aikaisemminkin, mutta nyt se on saanut lisää painopistettä. Etätyö on voimakkaasti lisääntynyt eristystoimenpiteiden takia.

Kollegoilta, jotka tekevät etätyötä, saamani palautteen mukaan työn tehokkuus on lisääntynyt muun muassa sen takia, että matkustamiseen ei mene työaikaa. Toisaalta julkisuudessa on myös esitetty, että maksaako työnantaja tulevaisuudessa etätyöntekijöiden nurmikonleikkuunkin. Se on varmasti turha huoli, eiköhän tulokset ja muu kontrollointi eliminoi sen huolen.

Matkailuelinkeino on globaalilla tasolla ollut paineessa kestävän kehityksen ja ympäristönsuojelun osalta. On alueita, joissa turismin painetta on rajoitettu. Lisäksi lentoliikenne nähdään saastuttajan roolissa kielteisenä tekijänä.

Myös nykyisessä pandemiassa lentoliikenteen nähdään olleen nopeasti levittämässä sitä. Oletettavaa on, että ainakin matkailuelinkeino ja lentoliikenne tulevat olemaan suurten muutosten kohteena lähitulevaisuudessa.

On vaikea hahmottaa, mikä nykyisestä elinkeinoelämästä ei olisi nyt muutoksen kohteena. Luonnollista on, että perustoimintoja säilyy entisellään pandemia-ajan jälkeenkin, mutta muutoksia nykytilaan tulee.

Kamppaillessamme tässä pandemiakriisissä meidän tulee jaksaa positiivisesti katsoa tulevaisuuteen. Siellä liiketoiminnan alueilla on tulossa uusia palvelu- ja tavaratarpeita ja uutta työtä. Toiminnassa olevien yritysten lisäksi liiketoimintaan tulee myös uusia menestyviä yrityksiä.

Kauko Määttä

diplomi-insinööri