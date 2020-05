Lukijalta: Asukasbudjetti rakentuu ja kehittyy yhteistyöllä

Asukasbudjetti on Turun kaupungin osallistuvan budjetoinnin nimi. Vuosikymmeniä maailmalla käytettyä osallistuvaa budjetointia toteutetaan ensimmäistä kertaa nyt myös Turussa. Tarkoituksena on luoda Turkuun toimintatapa, jossa mahdollisimman monella asukkaalla, järjestöllä tai muulla taholla on mahdollisuus tuoda näkemyksensä esiin ja vaikuttaa kaupungin toimintaan.

Koronavirus on muuttanut asukasbudjetin toteuttamistapaa tänä vuonna. Kaikki asukastapaamiset ja järjestöjen kanssa yhteistyössä toteutettavat tilaisuudet erilaisten kohderyhmien saavuttamiseksi on jouduttu perumaan. Nyt opastaminen tapahtuu alueellisten tilaisuuksien sijaan verkossa.

Tulevaisuudessa asukastapaamiset ovat kiinteä osa asukasbudjetin toteutusta.

Jarmo Laivoranta toteaa mielipidekirjoituksessaan (TS 22.4.), että asukasbudjetissa palveluiden tuottamisesta irrallinen toimija puuhastelee muutamien kymppitonnien parissa. Todellisuudessa asukasbudjetissa on jaossa miljoona euroa; neljällä suuralueella 100 000 euroa ja neljällä 150 000 euroa.

Kokonaisvastuu asukasbudjetin toteuttamisesta ei ole irrallisella toimijalla, vaan Turun kaupungin konsernihallinnolla, ja työssä on mukana edustajia kaikilta toimialoilta.

Asukasbudjetti perustuu kuitenkin asukkaiden ideoihin, joista asukkaat äänestämällä valitsevat voittajat. Voittaneiden ehdotusten toteutuksesta vastaavat toimialat kaupungin normaalin käytännön mukaisesti.

Tutkija TapioPeltomaa vertaa kirjoituksessaan (TS 11.4.) Helsingin ja Turun osallistuvan budjetoinnin toimintamalleja. Ne ovat erilaiset, koska kaupungit ovat suuruusluokaltaan, asukasmäärältään ja erityistarpeiltaan sellaiset. Turussa tehdään jatkuvaa yhteistyötä Helsingin ja koko maan kattavan osallistuvan budjetoinnin verkoston kanssa, jotta toisten kokemuksista opitaan ja toimintatapoja voidaan kehittää yhdessä.

Peltomaa on oikeassa siinä, että Helsingin stadiluotseja vastaavia työntekijöitä Turussa ei ole. Turussa on kuitenkin vahva alueellinen yhteistyöverkosto järjestötoimijoiden ja kaupungin työntekijöiden kesken. Tätä yhteistyötä on edelleen vahvistettava.

Peltomaa kirjoittaa myös, että suuralueet ovat Turussa hieman tuntematon käsite. Tämä on ymmärrettävää, sillä ihmiset kiinnittyvät helpommin omaan naapurustoonsa kuin laajempaan yhteisöön. Asukasbudjetin avulla kaupunki haluaakin kannustaa turkulaisia tarkastelemaan koko kaupungin hyvinvointia, ei vain oman lähialueen ja -piirin tarpeita. Käytetty suuraluejako ei estä ehdottamasta tai äänestämästä oman suuralueen ulkopuolista ideaa.

Asukasbudjetti on tarkoitettu vuosittain toistuvaksi toimintatavaksi, jota kehitetään vuosi vuodelta paremmaksi. Tänä vuonna asukasbudjetin rahanjakomalli on toteutettu sosioekonomisin perustein, ja teemana on hyvinvointi. Päätöksiä ensi vuoden osalta ei ole vielä tehty.

Tuleviin päätöksiin vaikuttaa asukasbudjetin tämän vuoden vaikuttavuuden arviointi, jota tehdään prosessin jokaisen vaiheen osalta.

Osallistuvan budjetoinnin vaiheita ja edistymistä tilastoidaan sekä puidaan yhdessä vaikuttajaryhmien ja muiden kaupunkien ja tutkijoiden kanssa. Sen toteuttamistapaa puntaroidaan osallisuuden ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta ja kehitetään tietoon perustuen. Ennen kaikkea asukasbudjettia tehdään yhdessä asukkaiden kanssa.

Asukasbudjettiin voi osallistua asukasbudjetti.turku.fi-sivuilla. Tule mukaan!

kehittämispäällikkö Sari Kinnunen ja muu asukasbudjetin tiimi,

Turun kaupunki