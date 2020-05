Lukijalta: Kuka kantaa vastuun riskiryhmiin kuuluvista työntekijöistä?

Äitimme on työskennellyt 40 vuotta lastentarhaopettajana turkulaisessa päiväkodissa, ja hänellä on vielä vuosi aikaa eläkkeeseen. Viime vuosina hän on kärsinyt monenlaisista hengityselinten sairauksista. Nämä yhdistettynä muihin perussairauksiin tekevät covid-19-tartunnasta hänelle hengenvaarallisen.

Toistaiseksi kaupunki ei ole ryhtynyt minkäänlaisiin toimenpiteisiin äitimme tai muiden hänenkaltaistensa suojelemiseksi. Hän on työskennellyt päiväkodissa koko korona-ajan.

Rajoitusten vuoksi päiväkodin lapsimäärät ovat olleet pienet, mutta kun toukokuun puolivälissä lapset pääsevät palaamaan tavalliseen tapaan päivähoitoon, määrät kasvavat. Samalla kasvavat mahdollisuudet sairastua.

Vaikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on arvioinut lasten tartuttavuuden melko vähäiseksi, se ei suinkaan ole olematon. Lasten lisäksi päiväkodissa työskentelee äitimme lisäksi liuta aikuisia, jotka kaikki ovat mahdollisia viruksen kantajia. He työskentelevät samoissa, usein ahtaissa ryhmätiloissa, käyttävät samoja vessoja ja taukotiloja.

Kahden metrin turvavälin ylläpitäminen päiväkotityössä ei ole mitenkään realistista, ja oleskelu jaetussa huonetilassa viruksen kantajan kanssa on nykytiedon mukaan merkittävin covid-19-tartunnan syy.

On silkkaa hyvää tuuria, että toistaiseksi äitimme ei ole saanut tartuntaa. Kun rajoituksia nyt lähdetään purkamaan, tartuntojen määrät tulevat nousemaan ja samalla riskit. Ne eivät jakaannu tasaisesti kaikkien kesken, vaan juuri äitimme kaltaisten, vanhempien, perussairauksista kärsivien työntekijöiden todennäköisyys sairastua hengenvaarallisesti on merkittävästi kohonnut.

Turun kaupungin tulee kantaa vastuu työntekijöidensä turvallisuudesta. Äitimme ja muut riskiryhmiin kuuluvat on ehdottomasti siirrettävä pois työtehtävistä, joissa he joutuvat olemaan tekemisissä muiden ihmisten kanssa ja vaarantamaan pahimmillaan henkensä.

Jos etätyö ei ole mahdollista, karanteeni kotona on ainoa vaihtoehto. Tarvittaessa työterveyshuolto kykenee varmasti arviomaan potilastietojen perusteella työntekijän tilanteen.

Tyttäret