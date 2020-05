Lukijalta: Koronaviruspandemia ratkaistaan globaalisti

Suomella ja Isolla-Britannialla on kirjoittajan mielestä paljon annettavaa toisilleen koronavirusepidemian tukahduttamisessa niin tieteellisen asiantuntemuksen kuin poliittisen yhteistyön saralla.

Vain muutamassa kuukaudessa koronavirusepidemia on tehnyt selväksi, että terveysuhkien tehokas torjuminen vaatii määrätietoista kansainvälistä toimintaa. Maailmanlaajuisessa epidemiassa kukaan ei ole turvassa koronavirukselta, ennen kuin kaikki ovat turvassa.

Sekä Isossa-Britanniassa että Suomessa kansalaiset tekevät oman osansa epidemian hillitsemiseksi. Meistä jokaisella on tärkeä tehtävä tartuntaketjujen katkaisemisessa. Mutta vain rokote on kestävä ratkaisu epidemian lopulliseksi pysäyttämiseksi.

Iso-Britannia panostaa voimakkaasti koronaviruksen vastaiseen kamppailuun. Oxfordin yliopiston tutkijoiden kehittämää rokotetta testataan jo kliinisin kokein. Tutkimusryhmä tekee yhteistyötä brittiläisen lääkealan jätin AstraZenecan kanssa, jotta tulevan rokotteen laajamittainen valmistus voidaan turvata.

Maailmanlaajuinen yhteisöllisyyden tuntu on epidemian kuluessa vain vahvistunut. Resurssien ja tieteellisen osaamisen jakaminen on elintärkeää myös pandemian toisen aallon ehkäisemiseksi. Ratkaisujen etsiminen ei saa asettaa maita kilpailemaan toisiaan vastaan. Yhteinen tavoitteemme on löytää virukseen toimiva hoito.

Iso-Britannia oli yksi maanantaina järjestetyn koronaviruksen vastaisen verkkokonferenssin isäntämaista. Myös Euroopan komissio on mukana hankkeessa, jonka päämääränä on taata kahdeksan miljardin euron rahoitus koronaviruksen vastaisen rokotteen, testien ja hoitojen tutkimukseen ja kehittämiseen. Iso-Britannia tukee yhteistä ponnistusta muun muassa maailman merkittävimmällä rahallisella panostuksella Epidemiavalmius- ja innovaatiokoalition (CEPI) työhön.

Pelkkä rokotteen kehittäminen ei kuitenkaan riitä. Maiden, kaupallisten toimijoiden ja kansainvälisten organisaatioiden on tehtävä laajamittaista yhteistyötä, jotta kustannustehokas rokote myös saadaan kaikkien sitä tarvitsevien ulottuville. Vain estämällä tautien leviäminen globaalisti voimme suojella myös omia maitamme tulevilta pandemioilta.

Kansainvälisellä rokoteallianssi Gavilla on tässä avainrooli. Vuonna 2000 perustettu Gavi tuo yhteen muun muassa Maailman terveysjärjestö WHO:n, Unicefin ja Maailmanpankin sekä alan tutkijoita. Gavin tavoitteena on parantaa maailman köyhimpien maiden lasten rokotekattavuutta.

Iso-Britannia on sitoutunut tukemaan Gavia yli 1,5 miljardilla eurolla seuraavan viiden vuoden aikana, jotta 75 miljoonaa lasta voidaan rokottaa tartuntatauteja, kuten koronavirusta, vastaan. Myös sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen on luvannut Suomen tukevan Gavin työtä ensimmäistä kertaa 2,5 miljoonalla eurolla.

Suomella ja Isolla-Britannialla on koronavirusepidemian tukahduttamisessa paljon annettavaa toisilleen niin tieteellisen asiantuntemuksen kuin poliittisen yhteistyön saralla. Kannustamme myös muita maita osallistumaan tähän yhteiseen ponnistukseen.

Anne-Marie Trevelyan

kehitysyhteistyöministeri

Iso-Britannia