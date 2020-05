Lukijalta: Hallituksen koronatoimista puuttuu konkretia

Hybridistrategia – eli tunnista koronatartunta, jäljitä tartuntaketju, eristä tartunnan saaneet ja vaikutuksille altistuneet ja hoida – toimii kyllä, mutta yksi ratkaiseva tekijä uupuu.

Ensimmäinen kohta on strategian toimivuuden ydin. Nyt se kyky ei ole Suomessa riittävä. Tanska testaa 300 000 viikossa hyvin matalalla kynnyksellä. Suomi "pyrkii" testaamaan sata kertaa vähemmän eli noin 3 000, eikä se riitä alkuunsakaan tuon hienosti nimetyn hybridin käyttöön ottamiseen.

Tavoitteena on 10 000 testiä, mutta sosiaali- ja terveysministeriön mukaan resursseja on 6 000 testiin. Hieno strategia, mutta sillä ei ole Suomessa edellytyksiä toimia.

Toinen tärkeä asia olisi saada tarttuvuusluvulle R0 sellainen arvo, jossa rajoitustoimia voidaan hallitusti purkaa ja taas vastaavasti arvo, jossa niitä pitää nopeasti kiristää. Tätä korosti myös Petteri Orpo aamu-tv:ssä 5.5. Kansalaisilla on oikeus saada tietää perusteet rajoituksille.

Jos R0 on alle arvon 1, niin silloin epidemia laantuu ja jos mennään yli yhden, niin silloin epidemia laajenee. Myös yritysmaailma tarvitsee suunnitelmiensa pohjaksi tämän tiedon. Ei auta, jos ravintolat avataan mutta asiakas ei tunne oloaan turvalliseksi, sillä silloin avataan tyhjänä pysyvä ravintola. Nyt hallitus ei ole kyennyt selkeää kriteeriä päätöstensä pohjaksi tekemään.

On myös kummallista, mistä on vedetty ikärajaksi 70 vuotta. Miksi ei esimerkiksi 69 tai 60?

Hallitus ei ymmärrä sitä, että ihmisten terveydellinen tilanne ei ole jokin luku, vaan se on hyvin yksilökohtainen asia. On yli 7-kymppisiä, jotka ovat erinomaisessa kunnossa ja yli 5-kymppisiä, jotka ovat paljon vaarallisemmassa asemassa terveytensä vuoksi.

Hallitus syyllistää hyväkuntoisia ja taas toisaalta estää tapaamasta vanhuksia, joilla saattavat olla menossa ne elämän viimeiset tunnit, jotka he vielä tiedostavat. Aika kylmäkiskoista toimintaa.

Hallituksen tilanne ei ole kadehdittava. On vaikeaa toimia tilanteessa, jossa on paljon epävarmuustekijöitä. Siitä huolimatta on toimittava loogisesti.

Ei voi hapuilla kansalaisten ohjeistuksessa koskien maskien käyttöä. Kotihoidossa on sanottu, että laittakaa kaulahuivi kasvojen eteen! Siis että mitä? Miksi Suomessa ei hallitus ole osannut päättää, miten tulee menetellä? Muissa maissa päätöksiä on pystytty maskien käyttämisestä tekemään.

Nyt kirjastot saa avata, mutta kirjastojen hoitajat ovat suu ymmyrkäisenä ja ihmettelevät, että miten se voidaan tehdä turvallisesti. Mitään konkreettisia ohjeita ei ole heille annettu.

Meillä kansalaisilla on nyt oikeus pyytää hallitukselta selkeitä päätöksiä. Tällä hetkellä hallituksen jokainen hapuilu aiheuttaa kansalaisissa epätietoisuutta ja sen myötä ahdistusta. Tämä tilanne tulee jatkumaan ilman rokotteen saamista vuoden tai kaksikin.

Hallitusohjelmaakaan ei ole avattu, vaikka jo "Kalle 2-v." tietää, ettei meillä ole toimivaa hallitusohjelmaa. Kaiken lisäksi eräs ministeri rupesi vapun kunniaksi jakamaan rahaa, ihan kuin ei talous olisi jo ilman sitäkin putoamassa syvään kuiluun, kun vientikin sakkaa pitkäksi ajaksi.

Antti O. Pajala