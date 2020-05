Lukijalta: Suomalainen eläintuotanto ei ole eettisesti eikä ekologisesti kestävää

Satu ja Tuomas Levomäen vastauksessa (TS 3.5.) kirjoitukseeni (TS 29.4.) väitteet on erotettu asiayhteydestään, jolloin niiden merkitys muuttuu. Koronavirus on maailmanlaajuinen ongelma, ja myös kirjoitukseni käsitteli viruksen syitä ja ratkaisukeinoja globaalisti, ei vain Suomen näkökulmasta. Runsas antibioottien syöttäminen eläimille on tavallista etenkin Etelä-Euroopassa, ja Italian ja Espanjan runsaiden koronakuolemien on arvioitu johtuvan näin syntyneestä antibioottiresistenssistä.

Kirjoittajat puolustelevat suomalaista rehunviljelyä. Suomessa tuotetusta viljasta 2/3 käytetään eläinten rehuksi. Peltomaan rakenne Suomessa on heikentynyt, ravinteita valuu vesistöihin ja luonnon monimuotoisuus vähenee jatkuvasti.

Nykyisten maataloustukien suuntaaminen eläintuotannosta kasvituotantoon tukisi kestävää maataloutta Suomessa, samoin vuoroviljelyn ja alihyödynnettyjen erikoiskasvien viljelyn lisääminen. Kotimainen kasviviljely on työllistävää ja sen avulla voidaan nostaa suomalaisen ruoan omavaraisuusastetta.

Maitoa väitetään kirjoituksessa terveelliseksi. Lihan ja maitotuotteiden puolesta lobbaavat niin Valio, lihatuottajat, MTK kuin myös EU kilpailua vääristävän koulumaitotuen kautta.

Vuosikymmeniä kestänyt aivopesu saa suomalaiset yhä juomaan maitoa ja syömään lihaa, vaikka niiden terveyshaitoista on runsaasti tutkimuksia. Ne eivät edusta myöskään ekologista ruokavaliota, sillä useat kansainväliset vertaisarvioidut tutkimukset ovat todenneet, että vegaaninen ruokavalio on aina sekaruokavaliota ympäristöystävällisempi vaihtoehto huolimatta tuotantomenetelmistä.

Kirjoittajat unohtavat kuitenkin kaikkein tärkeimmän näkökulman eli eläintuotannon oikeutuksen. On absurdia väittää eläinten voivan hyvin, kun ne nähdään kiloina ja euroina. Nautojen, sikojen, kanojen ja broilerien hyvinvoinnista ei Suomessa voi puhua, sillä tuotanto-olot ovat täynnä vakavia ongelmia lajityypillisen käyttäytymisen rajoittamisesta virikkeettömyyteen ja jalostuksen aiheuttamiin kipuihin ja sairauksiin.

Eläintuotanto ja eläinten hyväksikäyttö ei ole vastuullista toimintaa; tuntevina olentoina eläimille tulisi tunnustaa ihmisestä riippumaton, rahassa mittaamaton itseisarvo.

Joka maassa on tyypillistä ajatella, että meillä on paremmin kuin muualla. Suomen eläinlaki on vanhentunut eikä tunnusta eläimen itsearvoa. Se sallii parressa pidon, häkkikasvatuksen ja turkistarhauksen. Nämä on monessa muussa maassa kielletty tai tehty kannattamattomaksi, joten meillä ei ole syytä ylpeillä eläintenkohtelullamme.

Eläinten hyväksikäyttöön pohjautuva elämäntapa on ekologisesti ja eettisesti kestämätön. Syötäviksi sopivien kasvien syöttäminen ensin rehuna eläimille on resurssien ja luonnonvarojen tuhlausta.

Hallinnon on lopetettava eläintuotannon tukeminen verovaroin ja ryhdyttävä ohjaamaan ruokatuotantoa sekä kulutustottumuksia kasviperäisiksi. Se eri tarkoita eläintuottajien ajamista perikatoon, vaan hallittua eläintuotannon vähentämistä ja tuottajien tukemista siirryttäessä kasviperäiseen ruoantuotantoon.

Taru Konst

FT, KTL, Rusko