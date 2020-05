Lukijalta: Koronavirus voi hillitä someilua

Lauma- eli joukkosuojan aikaansaama koronaviruksen heikentyminen ja etenemisen pysähtyminen on hyvä asia. Sen sijaan sosiaalisen median algoritmien tarjoama yhdenmukaisuuden vaatimus on valitettava ilmiö. Nimittäin yhteistoimintahankkeet onnistuvat parhaiten silloin, kun siihen osallistujat käyttävät luovasti omaa älyään eli he toimivat yksilöinä kokonaisuuden hyväksi.

Somessa automaattiset syötteet, botit, meemit ja jopa valeihmiset synnyttävät lauma-ajattelua, joka rapauttaa yksilöllistä harkintakykyä, lisää epäluuloisuutta ja perusteettomia pelkoja.

Somessa sosiaalisen aseman tavoittelemisesta ja toisten huijaamisesta voi tulla tärkeämpää kuin aidon tiedon ja todellisen maailman ymmärtämisestä.

Lääketieteen asiantuntijoiden ymmärrettävästi hieman erilaiset käsitykset koronaviruksesta voivat valitettavasti kasvattaa somessa epämääräisiä näkemyksiä koronasta. Tämä vuorostaan saattaa houkuttaa ihmisiä epätarkoituksenmukaisiin ja epäempaattisiin toimiin, jopa vaarantamaan oman ja toisten turvallisuuden ja terveyden.

Somessa vääristyneet näkemykset ovat yleisiä. Ne tarttuvat helposti ihmisiin. Monet korkeasti koulutetutkin ovat menneet halpaan uskoessaan esimerkiksi katteettomiin väitteisiin rokotuksien tarpeettomuudesta.

Mutta korona voi hillitä somen pötypuheita, koska useimmat ihmiset kuitenkin tosi paikan tullen turvautuvat lääkkeisiin ja asiantuntijoiden ohjeisiin. On mahdollista ja toivottavaa, että ihmiset alkavat toimia myös somessa aikaisempaa järkevämmin ja empaattisemmin, oman itsensä ja toisten parhaaksi.

Yksi hyvä keino välttyä somen koukutuksilta on tietysti sometilien sulkeminen ainakin vähäksi aikaa luopumatta kuitenkaan kokonaan netin käytöstä ja sen tärkeästä uutis- ja kulttuuritarjonnasta.

Virtuaalitodellisuus-käsitteen keksijä, tutkija ja kirjailija Jaron Lanier ja monet muut teknologiagurut ovat jo lopettaneet someilun. Tämä on varteenotettava vaihtoehto myös meille muille harkittavaksi.

Matti Taneli

kasvatustieteen tohtori, opettaja ja pappi

Turku