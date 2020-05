Lukijalta: Meidän on siirryttävä talouskasvusta kohtuutalouteen

Kirjoittajien mielestä globaalin kulutusjuhlan aikakausi on ohi ja meidän on luotava uudenlainen kohtuutalous.

Ilmastokeskustelussa vedotaan usein siihen, että Suomen osuus globaaleista päästöistä on vain murto-osa. Ilmeinen, mutkia suoriksi vetävä johtopäätös on se, että suomalaisten ilmastotoimilla ei ole minkäänlaista merkitystä. Suomi on kuitenkin EU:n täysivaltaisena jäsenvaltiona kokoonsa nähden yllättävän iso toimija.

Kulutus korreloi paitsi teollisen tuotannon myös väkiluvun kanssa. Suomessa kuolleisuus ylittää syntyvyyden, mutta maamme väkiluku kasvaa silti maahanmuuton seurauksena. Sitä paitsi se ehti jo 1900-luvun aikana lähes kaksinkertaistua.

Laskentatavasta ja lähteestä riippuen yksi suomalainen kuluttaa keskimäärin yhtä paljon kuin 6–15 intialaista – nämä luvut kun kertoo 5,5 miljoonalla, on lopputuloksena kymmenien miljoonien intialaisten veroinen kulutus.

Suomalaiset ovat Euroopan toiseksi innokkaimpia lomalentelijöitä. Tänne ostetaan tolkuton määrä turhaa kulutustavaraa, joka tuotetaan juurikin siellä, mistä tuotantoa pitäisi vähentää.

Koskematonta luontoa on Suomessa enää rippeitä, kun suurin osa metsäpinta-alasta on valjastettu biodiversiteetin kannalta köyhäksi puupelloksi. Ulkomaiset kaivosyhtiöt kiirehtivät tuhoamaan loputkin.

Totta kai USA, Kiina ja Intia tuottavat suurimman osan maailman päästöistä. Pitääkö sen silti tarkoittaa sitä, että muu maailma seisoo tumput suorina ja odottelee ihmettä?

Suomalaisten ilmastotekojen merkityksettömyys on globaalissa maailmassa absurdi ajatus. Jonkun on uskallettava luoda uusi visio. Suomi voisi jatkossa erottautua muista vaihtoehtoisella, talouskasvuun pohjautumattomalla yhteiskuntamallilla.

Loputon talouskasvu on järjen ja ekologisten reunaehtojen vastaista.

Vähempi on yleensä enemmän, etenkin tavallisten kansalaisten henkisen hyvinvoinnin kannalta. Esimerkkinä toimii Bhutan, jossa virallisesti pyritään kasvattamaan GNH:ta (Gross National Happiness eli bruttokansanonnellisuus) eikä väen vängällä kilpailla kansainvälisillä talousmarkkinoilla.

Kysymys kuuluukin: kuka on julistanut kansainvälisen kilpailun, ja miksi?

Kasvu ei ole mikään itseisarvo, vaan rahan, yksilökeskeisyyden ja katteettoman optimismin luomus.

Maailmaa pitää pyrkiä muuttamaan, sillä ennemmin tai myöhemmin talouskasvu loppuu tyystin. Siihen ei yhteiskuntamme ole varautunut, kuten koronaviruspandemia on osoittanut.

Me emme tarvitse enää lisää aineellista hyvinvointia. Päinvastoin: paljosta olisi varaa karsia. Talouskasvu ei ole välttämätöntä enää sen jälkeen, kun kansalaisten perustarpeet on tyydytetty.

Olemme meitä vähäosaisemmille velkaa ainakin sen, että madallamme vapaaehtoisesti omaa elintasoamme. Meidän on opittava tyytymään vähempään, luotava uudenlainen kohtuutalous. Globaalin kulutusjuhlan aikakausi on ohi.

Mikko Solja

Asikkala

Jari-Petteri Suutari

Oulu