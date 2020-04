Lukijalta: Lapset aloittavat koulun – mistä opettajat?

Parin viikon kuluttua astelevat kouluikäiset lapsukaiset taasen koulutiellä. Tämä sinänsä on odotettu toimenpide, kun aletaan lieventämään tämän koronakriisin jälkeistä aikaa.

Siinä on kuitenkin yksi mutta, jota ei ehkä ole otettu vielä lainkaan huomioon. Koululuokkia oltaneen puolittamassa. Tämä siksi, että koronavirus ei tarttuisi, jos joku oppilaista kantaa sellaista mukanaan.

Eli luokat joudutaan ainakin tähän saakka täysinä toimineissa luokissa jakamaan kahtia. Mutta tässä tulee se mutta. Luokkia puolitettaessa tarvitaan myöskin luokille kaksi opettajaa. Eli tuleeko kouluihin opettajien pouta?

Tähän saakka on luokkia sullottu yhteen jopa yli kohtuuden ja nyt niitä pitäisi alkaa hajottamaan. Tämä varmasti on outo tilanne koululaitoksessa ja miten siitä selvitään, on vielä täysin auki oleva kysymys.

Jos Virossa otetaan käyttöön sama menetelmä, on aivan selvää, että opettajat loppuvat saman tien. Vaimollani on opettavanaan yli 30 oppilasta luokassa. Ne kun hajotetaan kahteen, vaiko kolmeen luokkaan, niin opettajat loppuvat maasta saman tien.

Rauno Jokiniemi

Noormarkku